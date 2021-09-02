Готовим песочный пирог со сливами

Ингредиенты
- сливы - 500 гр. чистый вес
- мука - 300 гр.
- сахар - 150 гр.
- сливочное масло - 150 гр.
- разрыхлитель - 1 ч.л.
- щепотка соли
Рецепт приготовления
Сливы вымойте обсушите, разрежьте на 2 половинки, удалите косточки.
В миску положите муку, добавьте холодное сливочное масло, сахар, соль и разрыхлитель.
Перетрите все в крошку.
Сделайте это быстро, чтобы масло не успело нагреться от тепла рук.
Форму для выпечки 21/21 см. застелите пергаментной бумагой.
Выложите чуть больше половины теста-крошки, разравняйте.
Поверх теста плотно друг другу выложите половинки слив, срезом вверх.
На сливы положите остаток теста.
Форму уберите в заранее разогретую духовку.
Выпекайте при 180С 45-50 минут.
По готовности достаньте из духовки и формы, уберите бумагу и остудите на решетке.
К пирогу можно подать ванильное мороженое или присыпать его сахарной пудрой.
Кушать подано!