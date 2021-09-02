Готовим песочный пирог со сливами

Рецепт приготовления

Сливы вымойте обсушите, разрежьте на 2 половинки, удалите косточки.

В миску положите муку, добавьте холодное сливочное масло, сахар, соль и разрыхлитель.

Перетрите все в крошку.

Сделайте это быстро, чтобы масло не успело нагреться от тепла рук.

Форму для выпечки 21/21 см. застелите пергаментной бумагой.

Выложите чуть больше половины теста-крошки, разравняйте.

Поверх теста плотно друг другу выложите половинки слив, срезом вверх.

На сливы положите остаток теста.

Форму уберите в заранее разогретую духовку.

Выпекайте при 180С 45-50 минут.

По готовности достаньте из духовки и формы, уберите бумагу и остудите на решетке.

К пирогу можно подать ванильное мороженое или присыпать его сахарной пудрой.

Кушать подано!