Сырки творожные в шоколадной глазури

творог 500 гр.

масло 100 гр.

сахар 2-3 ст.л.

ваниль 1 пач.

100 гр. шоколада

масло 2-3 ст.л.

Рецепт приготовления

Творог если мягкий то размят вилкой добавив сахар, а если жесткий то с помощью блендера.

Масло растопить и теплым добавить к творогу хорошо перемешать и ваниль по вкусу добавить.

Переложить творожную смесь в кулек или кулинарный мешок, и делаем сырки размер как вы любите делать.

Теперь сырки отправить в морозилку на 30 минут можно и дольше.

Глазурь готовится легко растопить 100 гр шоколада на водяной бане и добавить масло перемешать, дать чуть остыть и все можно окунать наши сырки с морозилки в глазурь.

Глазурь застывает очень быстро и сырки готовы.

Если вдруг у вас глазурь липкая, то не расстраивайтесь, отправьте сырки в шоколаде в морозилку и будет все ОК.

Эти сырки по вкусу ничем не отличаются от магазинных, но при этом они такие вредные.

Кушать подано!