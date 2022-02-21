Сырки творожные в шоколадной глазури

Ингредиенты
творог 500 гр.
масло 100 гр.
сахар 2-3 ст.л.
ваниль 1 пач.
100 гр. шоколада
масло 2-3 ст.л.
Рецепт приготовления
Творог если мягкий то размят вилкой добавив сахар, а если жесткий то с помощью блендера.
Масло растопить и теплым добавить к творогу хорошо перемешать и ваниль по вкусу добавить.
Переложить творожную смесь в кулек или кулинарный мешок, и делаем сырки размер как вы любите делать.
Теперь сырки отправить в морозилку на 30 минут можно и дольше.
Глазурь готовится легко растопить 100 гр шоколада на водяной бане и добавить масло перемешать, дать чуть остыть и все можно окунать наши сырки с морозилки в глазурь.
Глазурь застывает очень быстро и сырки готовы.
Если вдруг у вас глазурь липкая, то не расстраивайтесь, отправьте сырки в шоколаде в морозилку и будет все ОК.
Эти сырки по вкусу ничем не отличаются от магазинных, но при этом они такие вредные.
Кушать подано!
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