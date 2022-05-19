Рецепт вкусного домашнего мороженого

Рецепт приготовления

В емкость наливаем сливки, по желанию добавляем ванильный сахар, взбиваем до образования воздушной пены.

Добавляем сгущенку, взбиваем до однородности.

Ставим в морозилку на полчаса.

Затем охлажденную массу взбиваем еще раз и отправляем снова в морозилку.

Такие действия повторяем 2-3 раза до образования однородной и воздушной консистенции.

По желанию нарезаем любимый шоколад или батончик.

Готовое мороженое с помощью кондитерского мешка или ложки выкладываем в стакан и посыпаем шоколадом.

Кушать подано!