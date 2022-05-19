Рецепт вкусного домашнего мороженого

Ингредиенты
- сливки (15-20%) – 500 мл.
- сгущённое молоко – 200 мл.
- ванильный сахар (по желанию)
Рецепт приготовления
В емкость наливаем сливки, по желанию добавляем ванильный сахар, взбиваем до образования воздушной пены.
Добавляем сгущенку, взбиваем до однородности.
Ставим в морозилку на полчаса.
Затем охлажденную массу взбиваем еще раз и отправляем снова в морозилку.
Такие действия повторяем 2-3 раза до образования однородной и воздушной консистенции.
По желанию нарезаем любимый шоколад или батончик.
Готовое мороженое с помощью кондитерского мешка или ложки выкладываем в стакан и посыпаем шоколадом.
Кушать подано!
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