Четыре вкуса

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Рецепт вкусного домашнего мороженого

Фото к рецепту: Домашнее мороженое

Ингредиенты

  • сливки (15-20%) – 500 мл.
  • сгущённое молоко – 200 мл.
  • ванильный сахар (по желанию)

Рецепт приготовления

В емкость наливаем сливки, по желанию добавляем ванильный сахар, взбиваем до образования воздушной пены.

Добавляем сгущенку, взбиваем до однородности.

Ставим в морозилку на полчаса.

Затем охлажденную массу взбиваем еще раз и отправляем снова в морозилку.

Такие действия повторяем 2-3 раза до образования однородной и воздушной консистенции.

По желанию нарезаем любимый шоколад или батончик.

Готовое мороженое с помощью кондитерского мешка или ложки выкладываем в стакан и посыпаем шоколадом.

Кушать подано!

 

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