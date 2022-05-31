Как в СССР: рецепт королевской ватрушки

Ингредиенты
- 320 гр. мука
- 5-6 гр. разрыхлитель
- 180 гр. сахар
- 5 гр. ванильный сахар
- 200 гр. масло
- 1/4 ч.л соль
- начинка:
- 500 гр. творог
- 4 яйца
- 180 гр. сахар
- 10 гр. ванильный сахар
- 2 ст.л. манная крупа, опционно, если творог как у меня
Рецепт приготовления
Соединить муку, сахар, щепотку соли, ванильный сахар, добавить масло. Масло подморозить и натереть на крупной тёрке. Перетереть массу руками во влажную крошку.
1/2 крошки выложить в форму диаметром 26 см равномерно распределить по дну, сделать небольшой бортик.
Начинка: соединить творог (без крупинок), сахар, ванильный сахар, яйца,перемешать венчиком до гладкости. Если творог жидкий, пастообразный добавить манную крупу.
Вылить начинку на основу и распределить сверху остатки крошки, вторую половину.
Выпекать при 180С 55-60 минут.
Вынуть, охладить в форме ещё 10-15 минут и только потом вынуть на тарелку или решётку.
По желанию присыпать сахарной пудрой верх.
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