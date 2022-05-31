Как в СССР: рецепт королевской ватрушки

Рецепт приготовления

Соединить муку, сахар, щепотку соли, ванильный сахар, добавить масло. Масло подморозить и натереть на крупной тёрке. Перетереть массу руками во влажную крошку.

1/2 крошки выложить в форму диаметром 26 см равномерно распределить по дну, сделать небольшой бортик.

Начинка: соединить творог (без крупинок), сахар, ванильный сахар, яйца,перемешать венчиком до гладкости. Если творог жидкий, пастообразный добавить манную крупу.

Вылить начинку на основу и распределить сверху остатки крошки, вторую половину.

Выпекать при 180С 55-60 минут.

Вынуть, охладить в форме ещё 10-15 минут и только потом вынуть на тарелку или решётку.

По желанию присыпать сахарной пудрой верх.