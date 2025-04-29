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Четыре вкуса

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Запекаем рыбу с цветной капустой

Фото к рецепту: Запеченная рыба с цветной капустой

Ингредиенты

  • белая рыба филе — 800 г
  • мука — 3 ст.л.
  • масло растительное — 85 мл
  • капуста цветная — 500 г
  • сыр адыгейский — 250 г
  • свежий помидор — 1 шт
  • куриные яйца — 3 шт
  • сметана 20% — 4 ст.л.
  • укроп
  • соль и перец черный молотый

Рецепт приготовления

Цветную капусту разделить на мелкие соцветия и крупные нарезать помельче, переложить в глубокую чашу.

Добавить яйца, сметану, сыр (натёртый на крупной тёрке), укроп, присолить, добавить молотый перец и перемешать. Выложить в форму для запекания.

Подготовить филе — посолить, поперчить, посыпать базиликом и дать немного постоять. Затем обвалять в муке и обжарить с двух сторон на растительном масле до тех пор, пока не подрумянится.

Выложить в форму на массу из сыра и капусты. На филе положить нарезанные кружки помидора и отправить в разогретую духовку, запекать 25 минут при температуре 180 градусов.

Подавать, нарезанными порциями.

Кушайте на здоровье!

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