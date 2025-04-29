Запекаем рыбу с цветной капустой

Ингредиенты
- белая рыба филе — 800 г
- мука — 3 ст.л.
- масло растительное — 85 мл
- капуста цветная — 500 г
- сыр адыгейский — 250 г
- свежий помидор — 1 шт
- куриные яйца — 3 шт
- сметана 20% — 4 ст.л.
- укроп
- соль и перец черный молотый
Рецепт приготовления
Цветную капусту разделить на мелкие соцветия и крупные нарезать помельче, переложить в глубокую чашу.
Подготовить филе — посолить, поперчить, посыпать базиликом и дать немного постоять. Затем обвалять в муке и обжарить с двух сторон на растительном масле до тех пор, пока не подрумянится.
Выложить в форму на массу из сыра и капусты. На филе положить нарезанные кружки помидора и отправить в разогретую духовку, запекать 25 минут при температуре 180 градусов.
Подавать, нарезанными порциями.
Кушайте на здоровье!
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