Запекаем рыбу с цветной капустой

Цветную капусту разделить на мелкие соцветия и крупные нарезать помельче, переложить в глубокую чашу.

Добавить яйца, сметану, сыр (натёртый на крупной тёрке), укроп, присолить, добавить молотый перец и перемешать. Выложить в форму для запекания.

Подготовить филе — посолить, поперчить, посыпать базиликом и дать немного постоять. Затем обвалять в муке и обжарить с двух сторон на растительном масле до тех пор, пока не подрумянится.

Выложить в форму на массу из сыра и капусты. На филе положить нарезанные кружки помидора и отправить в разогретую духовку, запекать 25 минут при температуре 180 градусов.

Подавать, нарезанными порциями.



Кушайте на здоровье!