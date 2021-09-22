Салат слоеный с консервированной рыбой

Ингредиенты
- консервы рыбные - 1 шт.
- картофель - 2 шт.
- огурцы маринованные - 2-3 шт.
- морковь - 1 шт.
- свекла красная - 1 шт.
- лук репчатый - 1 шт.
- майонез - 100 гр.
Рецепт приготовления
Отварите заранее до готовности картофель, морковь и свеклу.
Остудите.
Лук порежьте мелко.
Можно замариновать в теплой воде с ¼ чайной ложки лимонной кислоты на 15 минут.
Огурцы мелко порежьте.
С консервированной рыбы слейте жидкость.
На блюдо или салатник выложите первый слой – картофель протрите на крупной терке.
Разровняйте и слегка уплотните.
Картофель не даст салату «потечь».
Далее - слой консервированной рыбы.
Слегка смажьте майонезом.
Следующие 2 слоя – порезанные огурцы и лук.
Также равномерно смажьте майонезом.
И последний - слой потертой на крупной терке моркови и красной свеклы.
Сверху салат также смажьте майонезом.
Дайте немного пропитаться и подавайте к столу.
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