Четыре вкуса

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Салат слоеный с консервированной рыбой

Фото к рецепту: Слоеный салат с консервированной рыбой

Ингредиенты

  • консервы рыбные - 1 шт.
  • картофель - 2 шт.
  • огурцы маринованные - 2-3 шт.
  • морковь - 1 шт.
  • свекла красная - 1 шт.
  • лук репчатый - 1 шт.
  • майонез - 100 гр.

Рецепт приготовления

Отварите заранее до готовности картофель, морковь и свеклу.

Лук порежьте мелко.

Можно замариновать в теплой воде с ¼ чайной ложки лимонной кислоты на 15 минут.

Огурцы мелко порежьте.

С консервированной рыбы слейте жидкость.

На блюдо или салатник выложите первый слой – картофель протрите на крупной терке.

Разровняйте и слегка уплотните.

Картофель не даст салату «потечь».

Далее - слой консервированной рыбы.

Слегка смажьте майонезом.

Следующие 2 слоя – порезанные огурцы и лук.

Также равномерно смажьте майонезом.

И последний - слой потертой на крупной терке моркови и красной свеклы.

Сверху салат также смажьте майонезом.

Дайте немного пропитаться и подавайте к столу.

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