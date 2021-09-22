Салат слоеный с консервированной рыбой

Рецепт приготовления

Отварите заранее до готовности картофель, морковь и свеклу.

Остудите.

Лук порежьте мелко.

Можно замариновать в теплой воде с ¼ чайной ложки лимонной кислоты на 15 минут.

Огурцы мелко порежьте.

С консервированной рыбы слейте жидкость.

На блюдо или салатник выложите первый слой – картофель протрите на крупной терке.

Разровняйте и слегка уплотните.

Картофель не даст салату «потечь».

Далее - слой консервированной рыбы.

Слегка смажьте майонезом.

Следующие 2 слоя – порезанные огурцы и лук.

Также равномерно смажьте майонезом.

И последний - слой потертой на крупной терке моркови и красной свеклы.

Сверху салат также смажьте майонезом.

Дайте немного пропитаться и подавайте к столу.