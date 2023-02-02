Рецепт вкусного чак-чака

Ингредиенты
для теста:
яйца - 6 шт.
сахар - 70 гр.
соль - 1/4 ч.л.
мука - 550-600 гр.
сода - 0.5 ч.л.
растительное масло - 10 мл.
для сиропа:
мед - 350 гр.
сахар - 200 гр.
вода - 100 мл.
Рецепт приготовления
Для теста миксером взбиваем холодные яйца, не прекращая взбивать добавляем соль и постепенно сахар
Взбиваем до пышной пористой массы, которая увеличится в объеме в несколько раз.
Муку с содой перемешиваем, просеиваем и делаем по центру углубление, и выливаем туда яичную массу, и перемешиваем.
Как только вмешали муку, добавляем растительное масло и хорошо замешиваем тесто около 5 минут.
Получается мягкое тесто, которое не липнет к рукам.
Я тесто делю на 4 части.
Три части накрываем пищевой пленкой, а одну часть раскатываем на силиконовом коврике (немного смазанный растительным маслом) толщина теста должна быть 3-4 мм.
Пласт теста нарезаем на тонкие полоски, а потом каждую полоску на небольшие кусочки.
В сковородку наливаем растительное масло (столько, чтобы тесто плавало в масле) и разогреваем его на среднем огне.
Затем в масло закидываем кусочки теста и обжариваем до золотистого цвета.
Готовое печенье выкладываем в дуршлаг и так обжариваем все тесто.
Для медового сиропа: в сотейнике с толстым дном соединяем мед, сахар и воду.
На среднем огне нагреваем и доводим до кипения.
Емкость берите побольше, т.к. при закипании масса поднимается и увеличивается в объеме.
Сироп кипятим 10-12 минут.
Готовому сиропу даем остыть до комнатной температуры.
А затем остывшим сиропом заливаем печенье и хорошо перемешиваем и формируем чак-чак любой формы.
Я ничем не украшала, но чак-чак можно украсить дроблеными решками или маком.
Кушать подано!
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