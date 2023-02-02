Рецепт вкусного чак-чака

для теста:

яйца - 6 шт.

сахар - 70 гр.

соль - 1/4 ч.л.

мука - 550-600 гр.

сода - 0.5 ч.л.

растительное масло - 10 мл.

для сиропа:

мед - 350 гр.

сахар - 200 гр.

вода - 100 мл.

Для теста миксером взбиваем холодные яйца, не прекращая взбивать добавляем соль и постепенно сахар

Взбиваем до пышной пористой массы, которая увеличится в объеме в несколько раз.

Муку с содой перемешиваем, просеиваем и делаем по центру углубление, и выливаем туда яичную массу, и перемешиваем.

Как только вмешали муку, добавляем растительное масло и хорошо замешиваем тесто около 5 минут.

Получается мягкое тесто, которое не липнет к рукам.

Я тесто делю на 4 части.

Три части накрываем пищевой пленкой, а одну часть раскатываем на силиконовом коврике (немного смазанный растительным маслом) толщина теста должна быть 3-4 мм.

Пласт теста нарезаем на тонкие полоски, а потом каждую полоску на небольшие кусочки.

В сковородку наливаем растительное масло (столько, чтобы тесто плавало в масле) и разогреваем его на среднем огне.

Затем в масло закидываем кусочки теста и обжариваем до золотистого цвета.

Готовое печенье выкладываем в дуршлаг и так обжариваем все тесто.

Для медового сиропа: в сотейнике с толстым дном соединяем мед, сахар и воду.

На среднем огне нагреваем и доводим до кипения.

Емкость берите побольше, т.к. при закипании масса поднимается и увеличивается в объеме.

Сироп кипятим 10-12 минут.

Готовому сиропу даем остыть до комнатной температуры.

А затем остывшим сиропом заливаем печенье и хорошо перемешиваем и формируем чак-чак любой формы.

Я ничем не украшала, но чак-чак можно украсить дроблеными решками или маком.

Кушать подано!