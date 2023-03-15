Рецепт вкусных трубочек с ореховой начинкой

тесто:

мука – 250 гр.

масло сливочное – 90 гр.

сметана 20% – 150 гр.

сода – 1/3 ч.л.

соль - щепотка

начинка:

орехи грецкие – 100 гр.

сахар – 100 гр.

ванильная эссенция – 5-6 кап.

масло сливочное – 30 гр.

Муку просеять, добавить соль, перемешать.

Затем добавить охлажденное сливочное масло и растереть все до состояния мелкой крошки вилкой или руками.

Добавить соду, сметану и быстро замесить мягкое тесто.

Накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 20-30 минут.

Для начинки смешать орехи (подсушенные), сливочное масло, сахар и ванильный сахар, измельчить в блендере.

Тесто разделить на 2 части и каждую раскатать в пласт толщиной 2-3 мм.

Каждый пласт разрезать на квадратики примерно 10х10 см.

На каждый квадратик выложить по 1 ч.л. начинки, равномерно распределить, затем свернуть рулетиком и слегка защипнуть края.

Выложить рулетики (швом вниз) на противень, выстеленный пергаментом.

Выпекать при 180°С, режим «верх-низ», примерно 15-20 минут.

Готовое печенье остудить, посыпать сахарной пудрой и подавать к столу.

Попробуйте, это очень вкусное печенье!