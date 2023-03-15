Рецепт вкусных трубочек с ореховой начинкой

Ингредиенты
тесто:
мука – 250 гр.
масло сливочное – 90 гр.
сметана 20% – 150 гр.
сода – 1/3 ч.л.
соль - щепотка
начинка:
орехи грецкие – 100 гр.
сахар – 100 гр.
ванильная эссенция – 5-6 кап.
масло сливочное – 30 гр.
Рецепт приготовления
Муку просеять, добавить соль, перемешать.
Затем добавить охлажденное сливочное масло и растереть все до состояния мелкой крошки вилкой или руками.
Добавить соду, сметану и быстро замесить мягкое тесто.
Накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 20-30 минут.
Для начинки смешать орехи (подсушенные), сливочное масло, сахар и ванильный сахар, измельчить в блендере.
Тесто разделить на 2 части и каждую раскатать в пласт толщиной 2-3 мм.
Каждый пласт разрезать на квадратики примерно 10х10 см.
На каждый квадратик выложить по 1 ч.л. начинки, равномерно распределить, затем свернуть рулетиком и слегка защипнуть края.
Выложить рулетики (швом вниз) на противень, выстеленный пергаментом.
Выпекать при 180°С, режим «верх-низ», примерно 15-20 минут.
Готовое печенье остудить, посыпать сахарной пудрой и подавать к столу.
Попробуйте, это очень вкусное печенье!
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