Пирог с яблоками и абрикосовым джемом

Ингредиенты
- 450-480 гр. мука
- 7 гр. дрожжи сухие
- 1 яйцо
- 180 мл. молоко
- 30 мл. растительное масло
- 50 гр. масло сливочное
- 50 гр. сахар
- 1 ч.л. соль
- 3-4 некрупных яблока
- 4-5 ст.л. абрикосовый джем
- верх: 1 желток + 1 ст.л. молока
Пошаговый рецепт приготовления
В миску с тёпленьким молоком добавить сахар, дрожжи, перемешать до растворения дрожжей.
Добавить растительное масло и яйцо, перемешать.
Частями ввести муку с солью, в конце замеса вмешать мягкое сливочное масло.
Тесто вымешать до гладкости и выложить на расстойку.
Емкость с тестом накрыть пищевой пленкой или полотенцем и поставить в теплое место для подъема.
Тесто обмять и поделить на 2 неравные части примерно 2/3 и 1/3, подкатать в шарики и дать полежать 5-7 минут.
Из большего количества теста раскатать круг диаметром 33-35 см. - донышко пирога, из меньшего делаем сеточку и бортики.
Яблоки почистить, и натереть соломкой на тёрке или нарезать ножом кусочками.
Смазать пирог джемом, выложить яблоки и ещё немного джема сверху.
Закрыть сеточкой, лишнее тесто обрезать и сделать из него перекрученные полосочки-бортики.
Пирог смазать взбитым желтком с молоком.
Отправить в разогретую до 180С духовку на 25-30 минут.
Готовый горячий пирог смазать кусочком сливочного масла
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