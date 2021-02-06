Пирог с яблоками и абрикосовым джемом

В миску с тёпленьким молоком добавить сахар, дрожжи, перемешать до растворения дрожжей.

Добавить растительное масло и яйцо, перемешать.

Частями ввести муку с солью, в конце замеса вмешать мягкое сливочное масло.

Тесто вымешать до гладкости и выложить на расстойку.

Емкость с тестом накрыть пищевой пленкой или полотенцем и поставить в теплое место для подъема.

Тесто обмять и поделить на 2 неравные части примерно 2/3 и 1/3, подкатать в шарики и дать полежать 5-7 минут.

Из большего количества теста раскатать круг диаметром 33-35 см. - донышко пирога, из меньшего делаем сеточку и бортики.

Яблоки почистить, и натереть соломкой на тёрке или нарезать ножом кусочками.

Смазать пирог джемом, выложить яблоки и ещё немного джема сверху.

Закрыть сеточкой, лишнее тесто обрезать и сделать из него перекрученные полосочки-бортики.

Пирог смазать взбитым желтком с молоком.

Отправить в разогретую до 180С духовку на 25-30 минут.

Готовый горячий пирог смазать кусочком сливочного масла