Готовим аранчи с сыром по-итальянски

рис круглый 100-150 гр.

яйцо в рис 1 шт.

сыр пармезан или грана подано ( если есть ) 50-70 гр.

яйцо 1 шт.

панировочные сухари

сыр в начинку

соль

зелень по желанию

Рецепт приготовления

1. Отварить рис.

Остудить, немного помять, добавить яйцо и пармезан.

Перемешать.

Можно добавить зелень.

2. Подготовить перебитое яйцо и панировочные сухари.

Берём немного рисовой массы и формируем шарик.

Внутрь укладываем кусочек сыра.

Хорошенько его закрываем.

3. Окунаем шарик сначала в яйцо, потом обваливаем в панировочных сухарях.

Обжариваем в масле до золотистости при 150-160 градусах.