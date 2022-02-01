Готовим аранчи с сыром по-итальянски

Ингредиенты
рис круглый 100-150 гр.
яйцо в рис 1 шт.
сыр пармезан или грана подано ( если есть ) 50-70 гр.
яйцо 1 шт.
панировочные сухари
сыр в начинку
соль
зелень по желанию
Рецепт приготовления
1. Отварить рис.
Остудить, немного помять, добавить яйцо и пармезан.
Перемешать.
Можно добавить зелень.
2. Подготовить перебитое яйцо и панировочные сухари.
Берём немного рисовой массы и формируем шарик.
Внутрь укладываем кусочек сыра.
Хорошенько его закрываем.
3. Окунаем шарик сначала в яйцо, потом обваливаем в панировочных сухарях.
Обжариваем в масле до золотистости при 150-160 градусах.
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