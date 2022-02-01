Четыре вкуса

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Готовим аранчи с сыром по-итальянски

Фото к рецепту: Аранчини с сыромитальянская кухня

Ингредиенты

рис круглый 100-150 гр.

яйцо в рис 1 шт.

сыр пармезан или грана подано ( если есть ) 50-70 гр.

яйцо 1 шт.

панировочные сухари

сыр в начинку

соль

зелень по желанию

Рецепт приготовления

1. Отварить рис.

Остудить, немного помять, добавить яйцо и пармезан.

Перемешать.

Можно добавить зелень.

2. Подготовить перебитое яйцо и панировочные сухари.

Берём немного рисовой массы и формируем шарик.

Внутрь укладываем кусочек сыра.

Хорошенько его закрываем.

3. Окунаем шарик сначала в яйцо, потом обваливаем в панировочных сухарях.

Обжариваем в масле до золотистости при 150-160 градусах.

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