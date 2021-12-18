Четыре вкуса

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Новогодняя закуска из сельди по-эстонски

Фото к рецепту: Эстонская праздничная закуска из сельди

Ингредиенты

  • сельдь слабосоленая (нетто) – 300 – 350 г
  • огурцы свежие – 250 г
  • лук репчатый (нетто) – 100 г
  • сметана (20%) – 400 г
  • укроп – пучок
  • соль
  • перец молотый
  • желатин – 10 г
  • вода питьевая (холодная) – 125 мл

Рецепт приготовления

Давайте приготовим эстонскую закуску из сельди, свежих огурцов и сметаны. Сметана придаёт ей нежность, огурцы – свежесть, а сельдь – пряные нотки.

1. Огурец нарежьте кубиком с гранью около пяти миллиметров, а лук – чуть помельче. Поместите их в разные мисочки. В большую миску (в ней мы будем собирать закуску) отправьте нашинкованный укроп и сельдь, нарезанную такими же кубиками, как и огурец. Лук ошпарьте кипятком и откиньте на сито, а огурцы слегка посолите и дайте им постоять, (периодически помешивайте). Затем отправьте огурцы (вместе с выделившимся соком) и лук в миску с сельдью и укропом.

2. Желатин и холодную питьевую воду поместите в сотейник, пусть желатин набухнет. Затем, помешивая, нагрейте смесь и на небольшом огне. Когда желатин полностью растворится, тонкой струйкой, непрерывно работая венчиком, введите желатиновую смесь в сметану.

3. Соедините все продукты, тщательно перемешайте, попробуйте, посолите, поперчите.

Разложите по силиконовым формочкам или маленьким стаканчикам. Действуйте энергично, закуска быстро схватывается. У меня получилось 22 формочки. Отправьте в холодильник на 4-5 часов.

4. Подавайте, вынув из формочек и перевернув, или прямо в стаканчиках. Непосредственно перед подачей можно декорировать закуску зелёным луком.

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