Новогодняя закуска из сельди по-эстонски

Ингредиенты
- сельдь слабосоленая (нетто) – 300 – 350 г
- огурцы свежие – 250 г
- лук репчатый (нетто) – 100 г
- сметана (20%) – 400 г
- укроп – пучок
- соль
- перец молотый
- желатин – 10 г
- вода питьевая (холодная) – 125 мл
Рецепт приготовления
Давайте приготовим эстонскую закуску из сельди, свежих огурцов и сметаны. Сметана придаёт ей нежность, огурцы – свежесть, а сельдь – пряные нотки.
1. Огурец нарежьте кубиком с гранью около пяти миллиметров, а лук – чуть помельче. Поместите их в разные мисочки. В большую миску (в ней мы будем собирать закуску) отправьте нашинкованный укроп и сельдь, нарезанную такими же кубиками, как и огурец. Лук ошпарьте кипятком и откиньте на сито, а огурцы слегка посолите и дайте им постоять, (периодически помешивайте). Затем отправьте огурцы (вместе с выделившимся соком) и лук в миску с сельдью и укропом.
2. Желатин и холодную питьевую воду поместите в сотейник, пусть желатин набухнет. Затем, помешивая, нагрейте смесь и на небольшом огне. Когда желатин полностью растворится, тонкой струйкой, непрерывно работая венчиком, введите желатиновую смесь в сметану.
3. Соедините все продукты, тщательно перемешайте, попробуйте, посолите, поперчите.Разложите по силиконовым формочкам или маленьким стаканчикам. Действуйте энергично, закуска быстро схватывается. У меня получилось 22 формочки. Отправьте в холодильник на 4-5 часов.
4. Подавайте, вынув из формочек и перевернув, или прямо в стаканчиках. Непосредственно перед подачей можно декорировать закуску зелёным луком.
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