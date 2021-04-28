Пасхальный кулич без дрожжей

Ингредиенты
- тесто:
- пшеничная мука - 250 гр
- куриное яйцо - 1шт
- сахар - 150 гр
- ванильный сахар - 10 гр
- сливочное масло - 100 гр
- молоко - 150 мл.
- сметана 20% - 3 ст.л.
- кукурузный крахмал - 3 ст.л.
- цукаты - 100 гр
- разрыхлитель - 1 ч.л.
- сода - щепотка
- соль - щепотка
- глазурь:
- желатин - 5гр
- сахар - 180 гр
- вода - 80 мл.
Рецепт приготовления
Займемся тестом для наших куличей. Возьмите емкость для миксера, ввзбейте в неё куриное яйцо и добавьте ванильный сахар и обычный сахар. Доводим до пышной массы.
Положите растопленное, но остывшее сливочное масло, сметану и молоко подогретое примерно до 30 градусов. Такде взбиваем..
В сухой емкости смешайте пшеничную муку, соду, соль, разрыхлитель и кукурузный крахмал.
Соединяем сухую смесь с жидкой. Добавляем цукаты и даем настояться 20 минут в теплом месте.
Заполняем форму для куличей тестом на примерно половину и отправляем в хорошо разогретую духовку до 180 градусов, примерно на 50 минут. Выпекаем кулич до сухой шпажки. Если он внутри сырой, а сверху подгорает, то накройте его фольгой.
В это время Займемся приготовлением глазури. Желатин заливаем 30 мл воды и оставляет чтобы набухло. В это время 50 мл воды доводим до кипения и постепенно добавляем сахар, перемешивая.Даем закипеть и снимаем с огня. После того, как сменсь остынет, добавьте желатин и взбейте миксером, до тех пор пока масса не станет белой и густой.
Куличи покрываем этой глазулью и украшаем цукатами. Блюдо готово!
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