Пасхальный кулич без дрожжей

Рецепт приготовления

Займемся тестом для наших куличей. Возьмите емкость для миксера, ввзбейте в неё куриное яйцо и добавьте ванильный сахар и обычный сахар. Доводим до пышной массы.

Положите растопленное, но остывшее сливочное масло, сметану и молоко подогретое примерно до 30 градусов. Такде взбиваем..

В сухой емкости смешайте пшеничную муку, соду, соль, разрыхлитель и кукурузный крахмал.

Соединяем сухую смесь с жидкой. Добавляем цукаты и даем настояться 20 минут в теплом месте.

Заполняем форму для куличей тестом на примерно половину и отправляем в хорошо разогретую духовку до 180 градусов, примерно на 50 минут. Выпекаем кулич до сухой шпажки. Если он внутри сырой, а сверху подгорает, то накройте его фольгой.

В это время Займемся приготовлением глазури. Желатин заливаем 30 мл воды и оставляет чтобы набухло. В это время 50 мл воды доводим до кипения и постепенно добавляем сахар, перемешивая.

Даем закипеть и снимаем с огня. После того, как сменсь остынет, добавьте желатин и взбейте миксером, до тех пор пока масса не станет белой и густой.

Куличи покрываем этой глазулью и украшаем цукатами. Блюдо готово!