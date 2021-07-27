Как приготовить домашние хот-доги

Ингредиенты
- фарш - 400 гр.
- моцарелла - 100 гр.
- бекон - 8 слайсов
- растительное масло - 2 ст.л.
- соль - 1 ч.л.
- черный молотый перец - 0.5 ч.л.
- сушеный чеснок - 1 ч.л.
- булочки для хот-догов - 4 шт.
- лук, кетчуп и майонез по желанию
Рецепт приготовления
В фарш положите соль, перец и чеснок.
Хорошо перемешать и отбить.
Моцареллу нарезать на 4 прямоугольника.
Фарш разделить на 4 части и сделать лепешки.
Положите сыр и сделайте колбаски.
Колбаски заверните в бекон.
Обжарьте в течение 10-12 минут.
Колбаски положите в булочки для хот-догов.
Можно посыпать зеленым луком, полить майонезом и кетчупом.
Кушать подано!
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