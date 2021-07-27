Четыре вкуса

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Как приготовить домашние хот-доги

Фото к рецепту: Домашние хот-доги | рецепт колбасок с сыром для хот-догов

Ингредиенты

  • фарш - 400 гр.
  • моцарелла - 100 гр.
  • бекон - 8 слайсов
  • растительное масло - 2 ст.л.
  • соль - 1 ч.л.
  • черный молотый перец - 0.5 ч.л.
  • сушеный чеснок - 1 ч.л.
  • булочки для хот-догов - 4 шт.
  • лук, кетчуп и майонез по желанию

Рецепт приготовления

В фарш положите соль, перец и чеснок.

Хорошо перемешать и отбить.

Моцареллу нарезать на 4 прямоугольника.

Фарш разделить на 4 части и сделать лепешки.

Положите сыр и сделайте колбаски.

Колбаски заверните в бекон.

Обжарьте в течение 10-12 минут.

Колбаски положите в булочки для хот-догов.

Можно посыпать зеленым луком, полить майонезом и кетчупом.

Кушать подано!

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