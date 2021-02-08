Салат «Гнездо глухаря»

Куриное филе варим в подсоленной воде 15-20 минут до готовности. Остывшее куриное филе нарезаем мелко. Картофель очищаем от кожуры и натираем на терке . Жарим картофель в растительном масле до золотистого цвета. Лук нарезаем полукольцами и заливаем на 10 минут кипятком.

На блюдо выкладываем нарезанный соломкой огурец, сверху лук, покрываем майонезом. Сверху куриное филе, покрываем майонезом, потом нарезанные яйца, красный перец, натертый на терке твердый сыр. Сверху жареный картофель и украшаем укропом и перепелиными яйцами.