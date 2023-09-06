Рецепт печенья на сметане с персиками

для теста:

мука - 500 гр.

разрыхлитель - 1 ч.л.

сахар - 150 гр.

ванильный сахар

сливочное масло - 250 гр.

сметана - 200 гр.

начинка:

персики - 3-4 шт.

корица - 2 ч.л.

Просеянную муку смешиваем с разрыхлителем и отправляю в чашу кухонного комбайна с насадкой ножи.

Добавляю сахар, ванильный сахар и очень холодное сливочное масло.

Пробиваем до образования крошки.

В крошку добавляем холодную сметану, еще раз пробиваем пока тесто не начнет браться в ком.

Тесто выкладываю в пакет, обминаю тесто в ком прям в пакете и затем руками придавливая, делаю плоский прямоугольник.

Тесто кладем в холодильник на 1 час.

Пока тесто в холодильнике, персики моем, вытираем, разрезаем пополам, удаляем косточку и нарезаем на тонкие дольки.

Охлажденное тесто достаю их холодильника и использую частями.

Беру 1/3 часть теста от общего количества и раскатываем в пласт толщиной около 4-5 мм.

Вырезаем круг 22 см и разрезаем его на 4 части.

На каждом кусочке теста, в уголочке, делаем по 2 надреза с каждой стороны, а в центр выкладываем 2 дольки персика и присыпаем молотой корицей.

Затем каждую сторону с разрезом кладем друг на друга, а низ печенья запечатываем (придавливая пальцами).

Заготовки кладем на противень, на силиконовый коврик и отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут, ориентируйтесь на свою духовку.

Получается вкусное печенье к чаю, персики придают печенью сочность и аромат.

Рецепт несложный, поэтому обязательно приготовьте.

Кушать подано!