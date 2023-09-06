Рецепт печенья на сметане с персиками

Ингредиенты
для теста:
мука - 500 гр.
разрыхлитель - 1 ч.л.
сахар - 150 гр.
ванильный сахар
сливочное масло - 250 гр.
сметана - 200 гр.
начинка:
персики - 3-4 шт.
корица - 2 ч.л.
Рецепт приготовления
Просеянную муку смешиваем с разрыхлителем и отправляю в чашу кухонного комбайна с насадкой ножи.
Добавляю сахар, ванильный сахар и очень холодное сливочное масло.
Пробиваем до образования крошки.
В крошку добавляем холодную сметану, еще раз пробиваем пока тесто не начнет браться в ком.
Тесто выкладываю в пакет, обминаю тесто в ком прям в пакете и затем руками придавливая, делаю плоский прямоугольник.
Тесто кладем в холодильник на 1 час.
Пока тесто в холодильнике, персики моем, вытираем, разрезаем пополам, удаляем косточку и нарезаем на тонкие дольки.
Охлажденное тесто достаю их холодильника и использую частями.
Беру 1/3 часть теста от общего количества и раскатываем в пласт толщиной около 4-5 мм.
Вырезаем круг 22 см и разрезаем его на 4 части.
На каждом кусочке теста, в уголочке, делаем по 2 надреза с каждой стороны, а в центр выкладываем 2 дольки персика и присыпаем молотой корицей.
Затем каждую сторону с разрезом кладем друг на друга, а низ печенья запечатываем (придавливая пальцами).
Заготовки кладем на противень, на силиконовый коврик и отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут, ориентируйтесь на свою духовку.
Получается вкусное печенье к чаю, персики придают печенью сочность и аромат.
Рецепт несложный, поэтому обязательно приготовьте.
Кушать подано!
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