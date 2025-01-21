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Четыре вкуса

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Рецепт рыбы в соусе терияки

Фото к рецепту: Рыба в соусе террияки

Ингредиенты

  • хек - 1 шт. ( 700 г )
  • соус террияки - 5 ст.л.
  • имбирь - 20 г
  • чеснок - 2 зубчика.
  • лимонный сок - 30 мл
  • масло растительное - 30 мл
  • соль - щепотка.
  • зеленый лук, петрушка.

Рецепт приготовления

Хек чищу, мою, удаляю основную кость, нарезаю на порционные куски.

Имбирь нарезаю тонкими слайсами ( 5 шт.

), кусочек имбиря оставлю.

Для маринада: смешиваю соус террияки, 1 ст. л. растительного масла, лимонный сок, сюда тру чеснок и оставшийся имбирь, все перемешаю.

Рыбу заливаю маринадом, перемешиваю, солю по вкусу, оставляю в маринаде на 10 минут.

В сковороду наливаю немного растительного масла, выкладываю рыбу и обжариваю слегка с обеих сторон, затем заливаю оставшимся маринадом, уменьшаю огонь и тушу еще 7 минут, чтобы соус выпарился и стал густым.

Готовую рыбу выкладываю на блюдо и украшаю измельченным зеленым луком и петрушкой.

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