Рецепт рыбы в соусе терияки

Хек чищу, мою, удаляю основную кость, нарезаю на порционные куски.

Имбирь нарезаю тонкими слайсами ( 5 шт.

), кусочек имбиря оставлю.

Для маринада: смешиваю соус террияки, 1 ст. л. растительного масла, лимонный сок, сюда тру чеснок и оставшийся имбирь, все перемешаю.

Рыбу заливаю маринадом, перемешиваю, солю по вкусу, оставляю в маринаде на 10 минут.

В сковороду наливаю немного растительного масла, выкладываю рыбу и обжариваю слегка с обеих сторон, затем заливаю оставшимся маринадом, уменьшаю огонь и тушу еще 7 минут, чтобы соус выпарился и стал густым.

Готовую рыбу выкладываю на блюдо и украшаю измельченным зеленым луком и петрушкой.