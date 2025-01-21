Рецепт рыбы в соусе терияки

Ингредиенты
- хек - 1 шт. ( 700 г )
- соус террияки - 5 ст.л.
- имбирь - 20 г
- чеснок - 2 зубчика.
- лимонный сок - 30 мл
- масло растительное - 30 мл
- соль - щепотка.
- зеленый лук, петрушка.
Рецепт приготовления
Хек чищу, мою, удаляю основную кость, нарезаю на порционные куски.
Имбирь нарезаю тонкими слайсами ( 5 шт.
Для маринада: смешиваю соус террияки, 1 ст. л. растительного масла, лимонный сок, сюда тру чеснок и оставшийся имбирь, все перемешаю.
Рыбу заливаю маринадом, перемешиваю, солю по вкусу, оставляю в маринаде на 10 минут.
В сковороду наливаю немного растительного масла, выкладываю рыбу и обжариваю слегка с обеих сторон, затем заливаю оставшимся маринадом, уменьшаю огонь и тушу еще 7 минут, чтобы соус выпарился и стал густым.
Готовую рыбу выкладываю на блюдо и украшаю измельченным зеленым луком и петрушкой.
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