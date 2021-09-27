Вкусная шоколадная паста из четырёх ингредиентов

Рецепт приготовления

В кастрюлю налейте молоко, добавьте шоколад и поставьте на огонь, подождите когда хорошо закипит и шоколад растопится.

В тарелке смешайте воду с мукой.

Пока молоко с шоколадом кипит, потихоньку влейте муку с водой и быстро премешайте.

Паста готова. На всеу Вас уйдет 5 минут

Если добавить измельченные лесные орехи, то по вкусу будет очень похоже на Нутеллу из магазина.

Паста получается похожей на густой шоколадный крем. Подходит для тортов и десертов.