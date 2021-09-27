Четыре вкуса

307 369 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим Золотарев
    Свежий творог прекрасно сочетается со многими продуктами: сахаром, какао, томатами, солью, изюмом, курагой, мармеладо...Что вкусного приг...
  • Максим Золотарев
    Свежий творог прекрасно сочетается со многими продуктами: сахаром, какао, томатами, солью, изюмом, курагой, мармеладо...Что вкусного приг...
  • VLADIMIR
    с рисовым уксусом, это сказкаВкусные жареные б...

Вкусная шоколадная паста из четырёх ингредиентов

Фото к рецепту: Шоколадная паста из 4 ингредиентов

Ингредиенты

  • молоко 100 гр
  • шоколад 200 гр
  • мука 1 ч.л
  • вода 2 ст.л

Рецепт приготовления

В кастрюлю налейте молоко, добавьте шоколад и поставьте на огонь, подождите когда хорошо закипит и шоколад растопится.

В тарелке смешайте воду с мукой.

Пока молоко с шоколадом кипит, потихоньку влейте муку с водой и быстро премешайте.

Паста готова. На всеу Вас уйдет 5 минут

Если добавить измельченные лесные орехи, то по вкусу будет очень похоже на Нутеллу из магазина. 

Паста получается похожей на густой шоколадный крем. Подходит для тортов и десертов.

Видео

Ссылка на первоисточник
обедрецептыприготовлениезавтракдесертыужинедаготовить простовкусноготовитькулинария
Обсудить

Картина дня

наверх