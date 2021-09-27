Вкусная шоколадная паста из четырёх ингредиентов

Ингредиенты
- молоко 100 гр
- шоколад 200 гр
- мука 1 ч.л
- вода 2 ст.л
Рецепт приготовления
В кастрюлю налейте молоко, добавьте шоколад и поставьте на огонь, подождите когда хорошо закипит и шоколад растопится.
В тарелке смешайте воду с мукой.
Пока молоко с шоколадом кипит, потихоньку влейте муку с водой и быстро премешайте.
Паста готова. На всеу Вас уйдет 5 минут
Если добавить измельченные лесные орехи, то по вкусу будет очень похоже на Нутеллу из магазина.
Паста получается похожей на густой шоколадный крем. Подходит для тортов и десертов.
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