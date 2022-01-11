Готовим домашние роллы

Ингредиенты
нори - 2-3 шт.
рис - 500 гр.
авокадо - 1 шт.
огурец - 1 шт.
крабовые палочки - 4-5 шт.
сыр "филадельфия" - 200 гр.
слабосоленые лосось - 100 гр.
соевый соус
рисовый уксус
Рецепт приготовления
Для начала измельчим огурец, крабовые палочки и авокадо.
Бамбуковую циновку заворачиваем в пищевую пленку.
Кладем на нее лист норм шероховатой поверхностью вверх.
Отварной рис тонким слоем выкладываем на лист норм не докладывая 1 см сверху.
Переворачиваем нори.
Отступив 2 см снизу, накладываем начинку: сыр Филадельфию или любой сыр мягкого сорта, огурец и авокадо.
Далее приступаем к скручивания ролла.
Сверху на ролл выкладываем лосось.
Делим ролл на 8 частей.
Для этого смачиваем нож и разрезаем наш ролл сначала наполовину, далее каждую часть еще наполовину и еще.
В итоге у нас получается 8 суши.
Можно варьировать с начинкой, а также не переворачивать лист нори рисом к низу.
В результате у вас получатся разные суши.
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