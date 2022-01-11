Готовим домашние роллы

нори - 2-3 шт.

рис - 500 гр.

авокадо - 1 шт.

огурец - 1 шт.

крабовые палочки - 4-5 шт.

сыр "филадельфия" - 200 гр.

слабосоленые лосось - 100 гр.

соевый соус

рисовый уксус

Рецепт приготовления

Для начала измельчим огурец, крабовые палочки и авокадо.

Бамбуковую циновку заворачиваем в пищевую пленку.

Кладем на нее лист норм шероховатой поверхностью вверх.

Отварной рис тонким слоем выкладываем на лист норм не докладывая 1 см сверху.

Переворачиваем нори.

Отступив 2 см снизу, накладываем начинку: сыр Филадельфию или любой сыр мягкого сорта, огурец и авокадо.

Далее приступаем к скручивания ролла.

Сверху на ролл выкладываем лосось.

Делим ролл на 8 частей.

Для этого смачиваем нож и разрезаем наш ролл сначала наполовину, далее каждую часть еще наполовину и еще.

В итоге у нас получается 8 суши.

Можно варьировать с начинкой, а также не переворачивать лист нори рисом к низу.

В результате у вас получатся разные суши.