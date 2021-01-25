Четыре вкуса

305 904 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Yuri Kukharev25 января, 10:21
    Да звучит аппетитноЛенивый кето-пиро...
  • елена дыскина22 декабря, 2:09
    Дай то Бог!Год Быка – 2021: ...
  • natanekrasova469 декабря, 7:17
    пекла по Вашему рецепту только с капустой.Тесто обалденное. Спасибо.Вкуснейший пирог ...

Вкуснейшие рыбные котлеты с рисом

Фото к рецепту: Вкуснейшие рыбные котлеты с рисом

Ингредиенты

  • рыбное филе (у меня филе пангасиуса) - 700 гр.
  • рис - 100 гр.
  • яйцо - 1шт
  • лук зелёный - 1 пучок (небольшой)
  • укроп - 1пучок (небольшой)
  • мука или панировочные сухари - 3 ст.л.
  • соль-
  • перец
  • растительное масло для жарки

Пошаговый рецепт приготовления

1.Доводим до кипения 300 мл воды ,добавляем соль по вкусу и рис, варим 15-20 минут до готовности. Далее готовый рис откинем дуршлаг и промоем под проточной холодной водой.

2.Нарезаем порционными кусочками рыбное филе и пропускаем через мясорубку.

3.Нарезаем зеленый лук и укроп, добавляем к фаршу.

4.Так же в фарш добавляем отварной рис, яйцо, соль и перец по вкусу. Все тщательно перемешиваем.

5.Формируем котлеты и панируем их в муке или сухарях.

6.Жарим котлеты на сковороде с растительным маслом ,по 5-7 минут с каждой стороны до румяной корочки.

Подаем котлеты со сметаной, майонезом или любым соусом ,который вам нравиться.

Всем приятного аппетита и отличного настроения!

Видео рецепт

Ссылка на первоисточник
рыбаобедрецептыприготовлениезавтракужинедаготовить простовкусноготовитькулинария
Обсудить

Картина дня

наверх