Вкуснейшие рыбные котлеты с рисом

1.Доводим до кипения 300 мл воды ,добавляем соль по вкусу и рис, варим 15-20 минут до готовности. Далее готовый рис откинем дуршлаг и промоем под проточной холодной водой.

2.Нарезаем порционными кусочками рыбное филе и пропускаем через мясорубку.

3.Нарезаем зеленый лук и укроп, добавляем к фаршу.

4.Так же в фарш добавляем отварной рис, яйцо, соль и перец по вкусу. Все тщательно перемешиваем.

5.Формируем котлеты и панируем их в муке или сухарях.

6.Жарим котлеты на сковороде с растительным маслом ,по 5-7 минут с каждой стороны до румяной корочки.

Подаем котлеты со сметаной, майонезом или любым соусом ,который вам нравиться.

Всем приятного аппетита и отличного настроения!