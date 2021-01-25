Вкуснейшие рыбные котлеты с рисом

Ингредиенты
- рыбное филе (у меня филе пангасиуса) - 700 гр.
- рис - 100 гр.
- яйцо - 1шт
- лук зелёный - 1 пучок (небольшой)
- укроп - 1пучок (небольшой)
- мука или панировочные сухари - 3 ст.л.
- соль-
- перец
- растительное масло для жарки
Пошаговый рецепт приготовления
1.Доводим до кипения 300 мл воды ,добавляем соль по вкусу и рис, варим 15-20 минут до готовности. Далее готовый рис откинем дуршлаг и промоем под проточной холодной водой.
2.Нарезаем порционными кусочками рыбное филе и пропускаем через мясорубку.
3.Нарезаем зеленый лук и укроп, добавляем к фаршу.
4.Так же в фарш добавляем отварной рис, яйцо, соль и перец по вкусу. Все тщательно перемешиваем.
5.Формируем котлеты и панируем их в муке или сухарях.
6.Жарим котлеты на сковороде с растительным маслом ,по 5-7 минут с каждой стороны до румяной корочки.
Подаем котлеты со сметаной, майонезом или любым соусом ,который вам нравиться.
Всем приятного аппетита и отличного настроения!
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