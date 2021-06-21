Четыре вкуса

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Сладкий пирог «Плиссе»

Фото к рецепту: Греческий сладкий пирог плиссе

Ингредиенты

  • тесто фило 1 упаковка
  • масло сливочное 75 гр.
  • масло растительное 60 мл.
  • изюм 100 гр.
  • яблоко 2 шт.
  • корица 1 ч.л.
  • яйцо куриное 2 шт.
  • сахар 80 гр.
  • ванилин 1 ч.л.
  • разрыхлитель 1 ч.л.
  • крахмал 2 ч.л.
  • молоко 300 мл.

Рецепт приготовления

Разморозьте тесто фило.

Приступим к начинке, замочите изюм, почитстите яблоки, мелко их нарежьте.

Смешайте изюм, яблоки, добавьте корицу.

Масло сливочное растопите и смешайте с растительным.

Листы теста сбрызните маслом, сложите по два, разложите начинку и сделайте "плиссе".

Положите на противень, смазанный маслом и выстланный бумагой.

Сделайте так со всем тестом

Уберите в разогретую духовку до 180 градусов на 15 минут.

Приступим к соусу для заливки.

Яйца, сахар, ванилин, крахмал и разрыхлитель смешайте и постепенно залейте молоком.

Пирог достаньте из духовки, залейте соусом и поставьте в духовку еще минут на 15.

Перед подачей посыпьте сахарной пудрой по желанию.

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