Сладкий пирог «Плиссе»

Ингредиенты
- тесто фило 1 упаковка
- масло сливочное 75 гр.
- масло растительное 60 мл.
- изюм 100 гр.
- яблоко 2 шт.
- корица 1 ч.л.
- яйцо куриное 2 шт.
- сахар 80 гр.
- ванилин 1 ч.л.
- разрыхлитель 1 ч.л.
- крахмал 2 ч.л.
- молоко 300 мл.
Рецепт приготовления
Разморозьте тесто фило.
Приступим к начинке, замочите изюм, почитстите яблоки, мелко их нарежьте.
Смешайте изюм, яблоки, добавьте корицу.
Масло сливочное растопите и смешайте с растительным.
Листы теста сбрызните маслом, сложите по два, разложите начинку и сделайте "плиссе".
Положите на противень, смазанный маслом и выстланный бумагой.
Сделайте так со всем тестом
Уберите в разогретую духовку до 180 градусов на 15 минут.
Приступим к соусу для заливки.
Яйца, сахар, ванилин, крахмал и разрыхлитель смешайте и постепенно залейте молоком.
Пирог достаньте из духовки, залейте соусом и поставьте в духовку еще минут на 15.
Перед подачей посыпьте сахарной пудрой по желанию.
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