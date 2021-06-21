Сладкий пирог «Плиссе»

Рецепт приготовления

Разморозьте тесто фило.

Приступим к начинке, замочите изюм, почитстите яблоки, мелко их нарежьте.

Смешайте изюм, яблоки, добавьте корицу.

Масло сливочное растопите и смешайте с растительным.

Листы теста сбрызните маслом, сложите по два, разложите начинку и сделайте "плиссе".

Положите на противень, смазанный маслом и выстланный бумагой.

Сделайте так со всем тестом

Уберите в разогретую духовку до 180 градусов на 15 минут.

Приступим к соусу для заливки.

Яйца, сахар, ванилин, крахмал и разрыхлитель смешайте и постепенно залейте молоком.

Пирог достаньте из духовки, залейте соусом и поставьте в духовку еще минут на 15.

Перед подачей посыпьте сахарной пудрой по желанию.