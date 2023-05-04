Очень вкусное нежное куриное филе в духовке

Ингредиенты
- куриное филе 400 гр.
- помидорки черри 100 гр.
- 10% сливки 100 гр.
- твердый сыр 50 гр.
- панировочные сухари 40 гр.
- соль, специи
Рецепт приготовления
Филе нужно слегка отбить, посолить, добавить любимые специи.
Сыр нужно натереть на мелкой терке и смешать с панировочными сухарями.
В форме для запекания филе заливаем сливками, сверху выкладываем помидоры и посыпаем сыром.
Запекаем в духовке при 180 градусах 25-30 минут.
Подавать можно с любым гарниром.
Кушать подано!
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