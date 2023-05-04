Четыре вкуса

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Очень вкусное нежное куриное филе в духовке

Фото к рецепту: Нежное куриное филе в духовке

Ингредиенты

  • куриное филе 400 гр.
  • помидорки черри 100 гр.
  • 10% сливки 100 гр.
  • твердый сыр 50 гр.
  • панировочные сухари 40 гр.
  • соль, специи

Рецепт приготовления

Филе нужно слегка отбить, посолить, добавить любимые специи.

Сыр нужно натереть на мелкой терке и смешать с панировочными сухарями.

В форме для запекания филе заливаем сливками, сверху выкладываем помидоры и посыпаем сыром.

Запекаем в духовке при 180 градусах 25-30 минут.

Подавать можно с любым гарниром.

Кушать подано!

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