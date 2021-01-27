Пицца из кабачков с сыром и колбасой

1. Кабачок чистим и натираем его на крупной терке. Солим натертый кабачок, перемешиваем и пока отставляем его в сторону.

2. Пока приготовим начинку. Все ингредиенты подготавливаем в разные миски. Твердый сыр натираем на крупной терке. Нарезаем репчатый лук, колбасу и зелень укропа. Помидоры я нарезаю тонкими пяточками.

3. Натертый кабачок постоял минут 15, теперь отжимаем с него лишнюю жидкость и выкладываем отжатый кабачок в другую посуду.

4. В отжатый кабачок добавляем куриные яйца, пшеничную муку. Солим эту кабачковую массу по вкусу и добавляем молотый черный перец. Хорошо размешиваем кабачковое тесто.

5. Форму для выпечки смазываем растительным маслом и выкладываем в нее наше кабачковое тесто, разравнивая его по форме.

6. Теперь на кабачковое тесто выкладываем слоями нашу подготовленную начинку. Я сначала посыпаю укропом затем репчатый лук, нарезанные помидоры и последним слоем нарезанную полукопченую колбасу. Посыпаем кабачковую пиццу натертым сыром.

7. Готовим пиццу из кабачков примерно 50 минут в духовке при 190 градусов.