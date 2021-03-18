Слоеная катлама с мясом в духовке

Ингредиенты
для теста:
молоко - 250 мл.
вода - 250 мл.
соль - 1,5 чай
разрыхлитель - 1 ч.
мука пшеничная / мука - 850 гр.
Для заполнения
Мясной фарш - 350 гр.
репчатый лук - 4 шт.
соль
специи
масло сливочное (растопленное) - 150 гр.
масло растительное (без запаха) - 100 столовых ложек
для смазки
яичный желток - 1 шт.
молоко - 1 ст.
Пошаговый рецепт приготовления
Смешиваем молоко, воду, соль, муку и разрыхлитель, постепенно всыпаем муку и замешиваем тесто.
Оставляем на 15 минут.
Для начинки нарезать лук, добавить фарш, посолить и поперчить по вкусу.
Разделить тесто на 4 части, каждую часть скруглить и раскатать как можно тоньше.
Мы собираем катламу: мы берем слой теста, смазываем его смесью масло и растительное масло, выложили 1/4 из рубленого мяса, накрыть второй лист теста, снова смазвать маслом и выложить 1 / 4 из мясного мяса, сверните его, а затем в улитку.
Складываем в пакет и отправляем в холодильник на 20 минут.
Мы формируем второй пирог таким же образом.
Можно половину порции.
Достаем улитку из холодильника, раскатываем примерно 24 см в диаметре.
Смажьте желтком и молоком, вилкой нарисуйте узоры.
Выпекаем при 200 градусах 35 минут! Приятного!
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