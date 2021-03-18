Четыре вкуса

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Слоеная катлама с мясом в духовке

Фото к рецепту: Слоеная катлама с мясом в духовке

Ингредиенты 

для теста: 
молоко - 250 мл. 
вода - 250 мл. 
соль - 1,5 чай 
разрыхлитель - 1 ч. 
мука пшеничная / мука - 850 гр. 

Для заполнения 
Мясной фарш - 350 гр. 
репчатый лук - 4 шт. 
соль 
специи 
масло сливочное (растопленное) - 150 гр. 
масло растительное (без запаха) - 100 столовых ложек 

для смазки 
яичный желток - 1 шт. 
молоко - 1 ст. 

Пошаговый рецепт приготовления 

Смешиваем молоко, воду, соль, муку и разрыхлитель, постепенно всыпаем муку и замешиваем тесто. 
Оставляем на 15 минут. 

Для начинки нарезать лук, добавить фарш, посолить и поперчить по вкусу. 

Разделить тесто на 4 части, каждую часть скруглить и раскатать как можно тоньше. 

Мы собираем катламу: мы берем слой теста, смазываем его смесью масло и растительное масло, выложили 1/4 из рубленого мяса, накрыть второй лист теста, снова смазвать маслом и выложить 1 / 4 из мясного мяса, сверните его, а затем в улитку. 

Складываем в пакет и отправляем в холодильник на 20 минут. 

Мы формируем второй пирог таким же образом. 
Можно половину порции. 

Достаем улитку из холодильника, раскатываем примерно 24 см в диаметре.

 
Смажьте желтком и молоком, вилкой нарисуйте узоры. 

Выпекаем при 200 градусах 35 минут! Приятного! 

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