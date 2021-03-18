Слоеная катлама с мясом в духовке

Ингредиенты

для теста:

молоко - 250 мл.

вода - 250 мл.

соль - 1,5 чай

разрыхлитель - 1 ч.

мука пшеничная / мука - 850 гр.

Для заполнения

Мясной фарш - 350 гр.

репчатый лук - 4 шт.

соль

специи

масло сливочное (растопленное) - 150 гр.

масло растительное (без запаха) - 100 столовых ложек

для смазки

яичный желток - 1 шт.

молоко - 1 ст.

Пошаговый рецепт приготовления

Смешиваем молоко, воду, соль, муку и разрыхлитель, постепенно всыпаем муку и замешиваем тесто.

Оставляем на 15 минут.

Для начинки нарезать лук, добавить фарш, посолить и поперчить по вкусу.

Разделить тесто на 4 части, каждую часть скруглить и раскатать как можно тоньше.

Мы собираем катламу: мы берем слой теста, смазываем его смесью масло и растительное масло, выложили 1/4 из рубленого мяса, накрыть второй лист теста, снова смазвать маслом и выложить 1 / 4 из мясного мяса, сверните его, а затем в улитку.

Складываем в пакет и отправляем в холодильник на 20 минут.

Мы формируем второй пирог таким же образом.

Можно половину порции.

Достаем улитку из холодильника, раскатываем примерно 24 см в диаметре.

Смажьте желтком и молоком, вилкой нарисуйте узоры.

Выпекаем при 200 градусах 35 минут! Приятного!