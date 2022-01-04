Четыре вкуса

307 461 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

Салат с сыром, морковью по-корейски и курицей

Фото к рецепту: Салат с курицей, сыром и морковью по-корейски

Ингредиенты

  • куриное филе – 200 гр.
  • сыр твердый – 70 гр.
  • морковь по-корейски – 100 гр.
  • маринованные огурцы – 2 шт.
  • сметана – 2 ст.л.
  • майонез – 1 ст.л.

Рецепт приготовления

Куриное филе отварим до готовности в подсоленной воде, дадим ему остыть, порежем мелким кубиком.

Маринованные огурцы порежем мелким кубиком или тонким полосками и отожмем лишнюю жидкость. Сыр потрем на крупной терке.

Морковь по-корейски при необходимости измельчим ножом. Все ингредиенты соединим в глубокой миске и заправим сметаной с майонезом.

Попробуйте на соль, я этот салат обычно не солю, так как все ингредиенты, входящие в его состав, уже соленые.

Салат выкладываем на блюдо или оформляем в сервировочном кольце и подаем к столу. Салат с курицей, сыром и морковью по-корейски готов! 

Кушать подано!

Видео

Ссылка на первоисточник
мясообедрецептыприготовлениезавтракужинсалатыедаготовить простоготовитькулинарияовощи
Обсудить

Картина дня

наверх