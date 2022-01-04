Салат с сыром, морковью по-корейски и курицей

Рецепт приготовления

Куриное филе отварим до готовности в подсоленной воде, дадим ему остыть, порежем мелким кубиком.

Маринованные огурцы порежем мелким кубиком или тонким полосками и отожмем лишнюю жидкость. Сыр потрем на крупной терке.

Морковь по-корейски при необходимости измельчим ножом. Все ингредиенты соединим в глубокой миске и заправим сметаной с майонезом.

Попробуйте на соль, я этот салат обычно не солю, так как все ингредиенты, входящие в его состав, уже соленые.

Салат выкладываем на блюдо или оформляем в сервировочном кольце и подаем к столу. Салат с курицей, сыром и морковью по-корейски готов!

Кушать подано!