Салат с сыром, морковью по-корейски и курицей

Ингредиенты
- куриное филе – 200 гр.
- сыр твердый – 70 гр.
- морковь по-корейски – 100 гр.
- маринованные огурцы – 2 шт.
- сметана – 2 ст.л.
- майонез – 1 ст.л.
Рецепт приготовления
Куриное филе отварим до готовности в подсоленной воде, дадим ему остыть, порежем мелким кубиком.
Маринованные огурцы порежем мелким кубиком или тонким полосками и отожмем лишнюю жидкость. Сыр потрем на крупной терке.
Морковь по-корейски при необходимости измельчим ножом. Все ингредиенты соединим в глубокой миске и заправим сметаной с майонезом.
Попробуйте на соль, я этот салат обычно не солю, так как все ингредиенты, входящие в его состав, уже соленые.
Салат выкладываем на блюдо или оформляем в сервировочном кольце и подаем к столу. Салат с курицей, сыром и морковью по-корейски готов!
Кушать подано!
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