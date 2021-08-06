Вкусная скумбрия в сливочном соусе

Ингредиенты
- скумбрия - 3 шт.
- мука – 2 ст.л.
- соль
- растительное масло – 2-3 ст.л.
- сливки – 400 мо 10% жирности
- укроп – ½ пучка
Рецепт приготовления
1. У скумбрии удалите внутренности и черные пленки, отрежьте хвост, голову.
Промойте, просушите рыбку, филируйте, удалите кости.
2. Каждое филе разрежьте пополам, посолите, обвалйте в муке, обжарьте на раскаленной сковороде с растительным маслом с двух сторон до золотистости, примерно по 1,5-2 минуты.
3. Мелко нарежьте укроп.
В сухую сковороду влейте сливки, посолите по вкусу и добавьте укроп.
Дайте закипеть
4. К сливкам добавьте рыбу, убавьте огонь до умеренного и тушите 5 минут до готовности рыбки.
Скумбрия готова! Кушать подано!
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