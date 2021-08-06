Вкусная скумбрия в сливочном соусе

Рецепт приготовления

1. У скумбрии удалите внутренности и черные пленки, отрежьте хвост, голову.

Промойте, просушите рыбку, филируйте, удалите кости.

2. Каждое филе разрежьте пополам, посолите, обвалйте в муке, обжарьте на раскаленной сковороде с растительным маслом с двух сторон до золотистости, примерно по 1,5-2 минуты.

3. Мелко нарежьте укроп.

В сухую сковороду влейте сливки, посолите по вкусу и добавьте укроп.

Дайте закипеть

4. К сливкам добавьте рыбу, убавьте огонь до умеренного и тушите 5 минут до готовности рыбки.

Скумбрия готова! Кушать подано!