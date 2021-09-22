Готовим жареный винегрет

Ингредиенты
- свекла - 3 шт.
- морковь - 3 шт.
- картофель - 4-5 шт.
- лук - 1 шт.
- сахар - 1 ч.л.
- уксус 9%- 2 ч.л.
- зелень
- соль
- масло для жарки - 50 гр.
Рецепт приготовления
Вначале нужно замариновать лук. Нарежьте его четверть кольцами. Добавьте соль, сахар и уксус. Залейте водой так, чтобы она полностью покрывала лук. Оставьте мариноваться минут на 20.
Все остальные овощи нарежьте на одинаковые кусочки, можно соломкой.
Обжарьте свёклу отдельно - так аппетитнее получается. На второй сковороде сначала обжарьте морковь. Через пару минут добавьте картофель и обжарьте до готовности овощей.
Посолите в самом конце.
Добавьте к овощам маринованный лук. Воду слейте.
Лук можно и не мариновать заранее, а добавить свежий. Но с маринованным получается намного вкуснее.
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