Готовим жареный винегрет

Рецепт приготовления

Вначале нужно замариновать лук. Нарежьте его четверть кольцами. Добавьте соль, сахар и уксус. Залейте водой так, чтобы она полностью покрывала лук. Оставьте мариноваться минут на 20.

Все остальные овощи нарежьте на одинаковые кусочки, можно соломкой.

Обжарьте свёклу отдельно - так аппетитнее получается. На второй сковороде сначала обжарьте морковь. Через пару минут добавьте картофель и обжарьте до готовности овощей.

Посолите в самом конце.

Добавьте к овощам маринованный лук. Воду слейте.

Лук можно и не мариновать заранее, а добавить свежий. Но с маринованным получается намного вкуснее.