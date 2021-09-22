Четыре вкуса

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Готовим жареный винегрет

Фото к рецепту: Жареный винегрет.

Ингредиенты

  • свекла - 3 шт.
  • морковь - 3 шт.
  • картофель - 4-5 шт.
  • лук - 1 шт.
  • сахар - 1 ч.л.
  • уксус 9%- 2 ч.л.
  • зелень
  • соль
  • масло для жарки - 50 гр.

Рецепт приготовления

Вначале нужно замариновать лук. Нарежьте его четверть кольцами. Добавьте соль, сахар и уксус. Залейте водой так, чтобы она полностью покрывала лук. Оставьте мариноваться минут на 20.

Все остальные овощи нарежьте на одинаковые кусочки, можно соломкой.

Обжарьте свёклу отдельно - так аппетитнее получается. На второй сковороде сначала обжарьте морковь. Через пару минут добавьте картофель и обжарьте до готовности овощей.

Посолите в самом конце.

Добавьте к овощам маринованный лук. Воду слейте.

Лук можно и не мариновать заранее, а добавить свежий. Но с маринованным получается намного вкуснее.

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