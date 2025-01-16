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Четыре вкуса

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Диетическое заливное из морской рыбы

Фото к рецепту: Заливное из макруруса

Ингредиенты

  • рыба макрурус - 500 г
  • лук - 0,5 шт.
  • морковь - 0,5 шт.
  • цедра лимона - кусочек
  • лавровый лист - 1 шт.
  • душистый перец - 2-3 горошины
  • желатин
  • куркума
  • соль
  • вода

Рецепт приготовления

В кастрюлю налить, примерно, 0,5 воды.

Положить кусочек моркови, половину луковицы, лавровый лист, душистый перец.

С лимона счистить пару полосок цедры и отправить в кастрюлю.

Сварить овощной бульон, варить минут 15.

Процедить его через ситечко.

Морковь оставить для украшения.

Макруруса нарезать кусочками и положить в бульон.

Варить минут 10 с момента кипения.

Разобрать макруруса на филе.

В этой рыбе практически нет костей, кроме хребта.

Отлить немного бульона и развести в нём желатин по инструкции.

Добавить щепотку куркумы.

В форму положить кусочки рыбы и залить бульоном.

Украсить колечками моркови и зеленью.

Дать застыть в холодильнике.

Фото рецепта

Заливное из макруруса: шаг 1
Заливное из макруруса: шаг 2
Заливное из макруруса: шаг 3
Заливное из макруруса: шаг 4
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