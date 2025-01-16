Диетическое заливное из морской рыбы

В кастрюлю налить, примерно, 0,5 воды.

Положить кусочек моркови, половину луковицы, лавровый лист, душистый перец.

С лимона счистить пару полосок цедры и отправить в кастрюлю.

Сварить овощной бульон, варить минут 15.

Процедить его через ситечко.

Морковь оставить для украшения.

Макруруса нарезать кусочками и положить в бульон.

Варить минут 10 с момента кипения.

Разобрать макруруса на филе.

В этой рыбе практически нет костей, кроме хребта.

Отлить немного бульона и развести в нём желатин по инструкции.

Добавить щепотку куркумы.

В форму положить кусочки рыбы и залить бульоном.

Украсить колечками моркови и зеленью.

Дать застыть в холодильнике.