Диетическое заливное из морской рыбы

Ингредиенты
- рыба макрурус - 500 г
- лук - 0,5 шт.
- морковь - 0,5 шт.
- цедра лимона - кусочек
- лавровый лист - 1 шт.
- душистый перец - 2-3 горошины
- желатин
- куркума
- соль
- вода
Рецепт приготовления
В кастрюлю налить, примерно, 0,5 воды.
Положить кусочек моркови, половину луковицы, лавровый лист, душистый перец.
С лимона счистить пару полосок цедры и отправить в кастрюлю.
Сварить овощной бульон, варить минут 15.
Процедить его через ситечко.
Морковь оставить для украшения.
Макруруса нарезать кусочками и положить в бульон.
Варить минут 10 с момента кипения.
Разобрать макруруса на филе.
В этой рыбе практически нет костей, кроме хребта.
Отлить немного бульона и развести в нём желатин по инструкции.
Добавить щепотку куркумы.
В форму положить кусочки рыбы и залить бульоном.
Украсить колечками моркови и зеленью.
Дать застыть в холодильнике.
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