Четыре вкуса

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Грушевая сгущенка

Фото к рецепту: Сгущенка из груши (грушевая сгущенка)

Ингредиенты

  • груша – 1,3-1,4 кг.
  • фруктоза – 300 гр. (или сахар – 600 гр. )
  • молоко – 600 мл.
  • сода – 1/3 ч.л.

Рецепт приготовления

1. Очистите груши и удалить из них семена

2. Нарежьте груши небольшими кусочками

3. Добавьте к грушами фруктозу (или сахар)  и перемешайте

4. Отложите груши на 15-20 минут, чтобы выделился сок

5. На среднем огне доведите груши до кипения

6. Поставьте огонь на минимум и варите груши 50-60 минут

7. Добавьте к грушам соду – перемешайте и варите еще 1-2 минуты

8. Влейте молоко и перемешайте

9. Варите сгущенку на медленном огне, помешивая, 4 часа

10. Снимите сгущенку с огня и пробейте ее погружным блендером до однородности (или пропустите через сито)

11. Доведите сгущенку до кипения

12. Уварите до густой консистенции, активно помешивая, чтобы масса не пригорела

13. Переложите сгущенку в простерилизованные банки, закройте крышками, переверните вверх дном, укутайте и дайте остыть.

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