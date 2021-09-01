Грушевая сгущенка

Рецепт приготовления

1. Очистите груши и удалить из них семена

2. Нарежьте груши небольшими кусочками

3. Добавьте к грушами фруктозу (или сахар) и перемешайте

4. Отложите груши на 15-20 минут, чтобы выделился сок

5. На среднем огне доведите груши до кипения

6. Поставьте огонь на минимум и варите груши 50-60 минут

7. Добавьте к грушам соду – перемешайте и варите еще 1-2 минуты

8. Влейте молоко и перемешайте

9. Варите сгущенку на медленном огне, помешивая, 4 часа

10. Снимите сгущенку с огня и пробейте ее погружным блендером до однородности (или пропустите через сито)

11. Доведите сгущенку до кипения

12. Уварите до густой консистенции, активно помешивая, чтобы масса не пригорела

13. Переложите сгущенку в простерилизованные банки, закройте крышками, переверните вверх дном, укутайте и дайте остыть.