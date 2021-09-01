Грушевая сгущенка

Ингредиенты
- груша – 1,3-1,4 кг.
- фруктоза – 300 гр. (или сахар – 600 гр. )
- молоко – 600 мл.
- сода – 1/3 ч.л.
Рецепт приготовления
1. Очистите груши и удалить из них семена
2. Нарежьте груши небольшими кусочками
3. Добавьте к грушами фруктозу (или сахар) и перемешайте
4. Отложите груши на 15-20 минут, чтобы выделился сок
5. На среднем огне доведите груши до кипения
6. Поставьте огонь на минимум и варите груши 50-60 минут
7. Добавьте к грушам соду – перемешайте и варите еще 1-2 минуты
8. Влейте молоко и перемешайте
9. Варите сгущенку на медленном огне, помешивая, 4 часа
10. Снимите сгущенку с огня и пробейте ее погружным блендером до однородности (или пропустите через сито)
11. Доведите сгущенку до кипения
12. Уварите до густой консистенции, активно помешивая, чтобы масса не пригорела
13. Переложите сгущенку в простерилизованные банки, закройте крышками, переверните вверх дном, укутайте и дайте остыть.
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