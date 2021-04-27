Пирог из лаваша с сыром

Рецепт приготовления

Разрежьте лаваш на части, соответствующие размеру формы, в которой будете запекать. Нарежьте зелень. Сыр натрите на терке. В удобную емкость налейте кефир, разбейте яйца и перемешайте. Сливочным маслом смажьте форму для запекания.

Лист лаваша окуните в кефирно-яичную смесь и выложите на дно формы. Сверху посыпаем тертым сыром. Накрываем следующим листом лаваша, также предварительно опущенным в яично-кефирную смесь. Сверху снова посыпьте натёртым адыгейским сыром и измельченной зеленью. Так выкладываем все слои, пока не закончится весь лаваш. Полейте пирог оставшейся яично-кефирной смесью. Верхний слой обильно засыпьте сыром.

Убираем сырный пирог из лаваша в заранее разогретую до 180°С духовку приблизительно на 30 минут, запекаем до румяной корочки.