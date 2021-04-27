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Пирог из лаваша с сыром

Фото к рецепту: Пирог из лаваша с сыром

Ингредиенты

  • лаваш тонкий - 7 прямоугольников
  • сыр адыгейский - 300 г
  • сыр твердый или полутвердый - 220 г
  • кефир - 500 мл
  • яйца - 3 шт.
  • масло сливочное - 50 г
  • петрушка (или укроп)
  • соль по вкусу

Рецепт приготовления

Разрежьте лаваш на части, соответствующие размеру формы, в которой будете запекать. Нарежьте зелень. Сыр натрите на терке. В удобную емкость налейте кефир, разбейте яйца и перемешайте. Сливочным маслом смажьте форму для запекания.

Лист лаваша окуните в кефирно-яичную смесь и выложите на дно формы. Сверху посыпаем тертым сыром. Накрываем следующим листом лаваша, также предварительно опущенным в яично-кефирную смесь. Сверху снова посыпьте натёртым адыгейским сыром и измельченной зеленью. Так выкладываем все слои, пока не закончится весь лаваш. Полейте пирог оставшейся яично-кефирной смесью. Верхний слой обильно засыпьте сыром.

Убираем сырный пирог из лаваша в заранее разогретую до 180°С духовку приблизительно на 30 минут, запекаем до румяной корочки.

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