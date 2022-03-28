Рецепт риса с кабачком и вешенками

Ингредиенты
рис вареный - 1 ст.
вешенки - 300 гр.
кабачок молодой маленький - 1 шт.
лук - 0,5 шт.
петрушка
растительное масло
соль
перец
Рецепт приготовления
Если у вас остался рис с предыдущей трапезы, то приготовить такое блюдо можно очень быстро.
Лук и вешенки нарезать и обжарить до готовности и выпаривания влаги.
Молоденький кабачок нарезать кубиком и добавить у сковороду к грибам.
Обжарить все вместе 5-7 минут.
Нужно, чтобы кабачки обмякли, но остались слегка хрустящими.
Выложить вареный рис и прогреть всё вместе.
Посолить и поперчить по вкусу.
При подаче посыпать мелко нарезанной петрушкой.
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