Рецепт риса с кабачком и вешенками

рис вареный - 1 ст.

вешенки - 300 гр.

кабачок молодой маленький - 1 шт.

лук - 0,5 шт.

петрушка

растительное масло

соль

перец

Рецепт приготовления

Если у вас остался рис с предыдущей трапезы, то приготовить такое блюдо можно очень быстро.

Лук и вешенки нарезать и обжарить до готовности и выпаривания влаги.

Молоденький кабачок нарезать кубиком и добавить у сковороду к грибам.

Обжарить все вместе 5-7 минут.

Нужно, чтобы кабачки обмякли, но остались слегка хрустящими.

Выложить вареный рис и прогреть всё вместе.

Посолить и поперчить по вкусу.

При подаче посыпать мелко нарезанной петрушкой.