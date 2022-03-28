Четыре вкуса

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Рецепт риса с кабачком и вешенками

Фото к рецепту: Рис с вешенками и кабачком #постныйстол

Ингредиенты

рис вареный - 1 ст.

вешенки - 300 гр.

кабачок молодой маленький - 1 шт.

лук - 0,5 шт.

петрушка

растительное масло

соль

перец

Рецепт приготовления

Если у вас остался рис с предыдущей трапезы, то приготовить такое блюдо можно очень быстро.

Лук и вешенки нарезать и обжарить до готовности и выпаривания влаги.

Молоденький кабачок нарезать кубиком и добавить у сковороду к грибам.

Обжарить все вместе 5-7 минут.

Нужно, чтобы кабачки обмякли, но остались слегка хрустящими.

Выложить вареный рис и прогреть всё вместе.

Посолить и поперчить по вкусу.

При подаче посыпать мелко нарезанной петрушкой.

Рецепт риса с кабачком и вешенками
Рецепт риса с кабачком и вешенками
skillbox.ru
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