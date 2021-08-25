Вкусная шаурма

Ингредиенты
- лаваш - 1 шт.
- майонез - 1 ст.л.
- кетчуп - 1 ст.л.
- салат - 2 листочка
- куриная грудка - 1 шт.
- маленький свежий огурец - 1 шт.
- шампиньоны маленькие - 5 шт.
- зеленый лук
- сыр
- соль
- черный молотый перец
- куркума
- растительное масло
Рецепт приготовления
Куриную грудку нарезать мелким кубиком, выложить на сковороду, добавить немного масла немного обжарить и добавить, соль, перец, куркуму и жарить до готовности.
Шампиньоны тоненько нарезать и обжарить с солью, перцем и куркумой.
Лаваш смазать майонезом и кетчупом, затем выкладываем капусту, куриную грудку, огурцы, шампиньоны, зеленый лук и тертый сыр.
Завернуть лаваш как шаурму и обжарить на сковороде с двух сторон без масла.
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