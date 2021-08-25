Четыре вкуса

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Вкусная шаурма

Фото к рецепту: Шаурма

Ингредиенты

  • лаваш - 1 шт.
  • майонез - 1 ст.л.
  • кетчуп - 1 ст.л.
  • салат - 2 листочка
  • куриная грудка - 1 шт.
  • маленький свежий огурец - 1 шт.
  • шампиньоны маленькие - 5 шт.
  • зеленый лук
  • сыр
  • соль
  • черный молотый перец
  • куркума
  • растительное масло

Рецепт приготовления

Куриную грудку нарезать мелким кубиком, выложить на сковороду, добавить немного масла немного обжарить и добавить, соль, перец, куркуму и жарить до готовности.

Шампиньоны тоненько нарезать и обжарить с солью, перцем и куркумой.

Лаваш смазать майонезом и кетчупом, затем выкладываем капусту, куриную грудку, огурцы, шампиньоны, зеленый лук и тертый сыр.

Завернуть лаваш как шаурму и обжарить на сковороде с двух сторон без масла.

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