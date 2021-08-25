Вкусная шаурма

Рецепт приготовления

Куриную грудку нарезать мелким кубиком, выложить на сковороду, добавить немного масла немного обжарить и добавить, соль, перец, куркуму и жарить до готовности.

Шампиньоны тоненько нарезать и обжарить с солью, перцем и куркумой.

Лаваш смазать майонезом и кетчупом, затем выкладываем капусту, куриную грудку, огурцы, шампиньоны, зеленый лук и тертый сыр.

Завернуть лаваш как шаурму и обжарить на сковороде с двух сторон без масла.