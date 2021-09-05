Четыре вкуса

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Готовим зефир из черники

Фото к рецепту: Зефир из черники(ручным миксером)

Ингредиенты

  • 100 гр. яблочного пюре(250-300 гр. яблок брутто )
  • 25 гр. пюре черники (50 гр. ягод брутто)
  • сахар-200 г
  • вода-75 г
  • сироп глюкозы-80 г
  • белок-40 г

Рецепт приготовления

1. Яблоки помыть, очистить от кожуры и семечек.Нарезать кубиком.Протушить в микроволновке или на плите в сотейнике до мягкости.Перетереть яблоки через сыто.Нам нужно 100 г готового пюре.  

2. Так же само поступаем с черникой. Понадобится 50 г

3. Смешать два пюре в удобной для взбивания посуде,добавить 40 г белка.Взбиваем до лёгкой воздушности .

4. В сотейнике с двойным дном соединить сахар 200 г,воду 75 г,агар-агар 8 г,сироп глюкозы 80 г.Уварить до 118 градусов.

5. Начинаем опять взбивать белково-ягодную массу,на ходу по немного добавлять сироп.

6. Положить зефир на пергамент с помощью кондитерского мешка с насадкой. Оставить для стабилизации минимум на 8 часов.

Кушать подано!

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