Готовим зефир из черники

Ингредиенты
- 100 гр. яблочного пюре(250-300 гр. яблок брутто )
- 25 гр. пюре черники (50 гр. ягод брутто)
- сахар-200 г
- вода-75 г
- сироп глюкозы-80 г
- белок-40 г
Рецепт приготовления
1. Яблоки помыть, очистить от кожуры и семечек.Нарезать кубиком.Протушить в микроволновке или на плите в сотейнике до мягкости.Перетереть яблоки через сыто.Нам нужно 100 г готового пюре.
2. Так же само поступаем с черникой. Понадобится 50 г
3. Смешать два пюре в удобной для взбивания посуде,добавить 40 г белка.Взбиваем до лёгкой воздушности .
4. В сотейнике с двойным дном соединить сахар 200 г,воду 75 г,агар-агар 8 г,сироп глюкозы 80 г.Уварить до 118 градусов.
5. Начинаем опять взбивать белково-ягодную массу,на ходу по немного добавлять сироп.
6. Положить зефир на пергамент с помощью кондитерского мешка с насадкой. Оставить для стабилизации минимум на 8 часов.
Кушать подано!
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