Готовим зефир из черники

Рецепт приготовления

1. Яблоки помыть, очистить от кожуры и семечек.Нарезать кубиком.Протушить в микроволновке или на плите в сотейнике до мягкости.Перетереть яблоки через сыто.Нам нужно 100 г готового пюре.

2. Так же само поступаем с черникой. Понадобится 50 г

3. Смешать два пюре в удобной для взбивания посуде,добавить 40 г белка.Взбиваем до лёгкой воздушности .

4. В сотейнике с двойным дном соединить сахар 200 г,воду 75 г,агар-агар 8 г,сироп глюкозы 80 г.Уварить до 118 градусов.

5. Начинаем опять взбивать белково-ягодную массу,на ходу по немного добавлять сироп.

6. Положить зефир на пергамент с помощью кондитерского мешка с насадкой. Оставить для стабилизации минимум на 8 часов.

Кушать подано!