Четыре вкуса

307 411 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Готовимся к Пасхе: как интересно покрасить яйца

Если вы хотите необычно покрасить яйца к Пасхе, смотрите наши уроки: так, вы сможете украсить яйца разными узорами легко и быстро!
Готовимся к Пасхе: как интересно покрасить яйца

Как покрасить яйца на Пасху

Покрасить яйца натуральными красителями можно двумя способами: горячим и холодным. В первом случае, яйца опускаются в готовый раствор и варятся в нем не менее 10 минут. Во втором, яйца отвариваются заранее, охлаждаются, опускаются в раствор и настаиваются в течение нескольких часов: от двух до восьми.

Готовимся к Пасхе: как интересно покрасить яйцаГотовимся к Пасхе: как интересно покрасить яйца

Этап 1. Готовим раствор

Если речь идет о порошке, например, сушеная куркума, ее можно просто развести водой. Если вы собираетесь покрасить яйца овощным отваром, сначала его нужно приготовить. Для этого овощи шинкуются (с лука собирается шелуха, свекла натирается на терку или рубится), заливаются водой так, чтобы она только их покрывала, и нагреваются. Раствор готов, когда вода приобретет глубокий, насыщенный цвет.

Готовимся к Пасхе: как интересно покрасить яйца

Этап 2. Покраска

Перед покраской яиц раствор нужно охладить, чтобы яйца не потрескались от перепада температур, добавить в него уксус в расчете 1 ст.л. на 1 литр, и опустить яйца. Варить их нужно не более 10 минут, а чтобы цвет получился более насыщенным, лучше оставить их в горячем растворе еще минимум на час.

Готовимся к Пасхе: как интересно покрасить яйца

Готовое яичко вынимаем из раствора и кладем на бумажное полотенце или салфетку.

Когда яйцо высохнет, натираем его растительным маслом, чтобы блестело.

Как сделать узоры с помощью риса

Готовимся к Пасхе: как интересно покрасить яйца

Готовимся к Пасхе: как интересно покрасить яйца

1. Смачиваем яйцо в холодной воде

Готовимся к Пасхе: как интересно покрасить яйца

2. Мокрое яйцо обваливаем в рисовых зернах

Готовимся к Пасхе: как интересно покрасить яйца

3. Заворачиваем яйцо в кусочек капрона

Готовимся к Пасхе: как интересно покрасить яйца

4. Закрепляем капрон резинкой и отвариваем яйцо по технологии

Для закрепления узора, оставьте яйцо в отваре еще на несколько часов.

Как сделать узор с помощью ниток

Готовимся к Пасхе: как интересно покрасить яйца

Готовимся к Пасхе: как интересно покрасить яйца

1. Обвязываем яйцо в произвольном порядке натуральными нитками и отвариваем в красящем отваре

Готовимся к Пасхе: как интересно покрасить яйца

2. Когла узор закрепится, снимаем нитки, яйцо высушиваем и натираем растительным маслом

Листья петрушки

Готовимся к Пасхе: как интересно покрасить яйца

Готовимся к Пасхе: как интересно покрасить яйца

1. Листья петрушки смачиваем в воде и приклеиваем к яйцу

Готовимся к Пасхе: как интересно покрасить яйца

2. Обтягиваем яйцо кусочком капрона

Готовимся к Пасхе: как интересно покрасить яйца

3. Закрепляем капрон резинкой и отвариваем яйцо. Чтобы получить красивый аквамариновый цвет (как у яйца на фотографии), яйцо сначала нужно окрасить в растворе куркумы, а затем настоять в отваре краснокочанной капусты.

Можно использовать и другие растения для получения узора. Главное, чтобы они не были ядовитыми и их можно было приклеить к поверхности яйца

Кружево

Готовимся к Пасхе: как интересно покрасить яйца

Готовимся к Пасхе: как интересно покрасить яйца

1. Яйцо обтягиваем кружевом или кусочком тюли

Готовимся к Пасхе: как интересно покрасить яйца

2. Закрепляем кружево резинкой и отвариваем яйцо в красящем отваре.

Наклейки

Готовимся к Пасхе: как интересно покрасить яйца

Готовимся к Пасхе: как интересно покрасить яйца

Для получения четких надписей, узоров и рисунков можно использовать готовые пасхальные наклейки. Яичко перед покраской лучше обезжирить,а потом приклеить наклейки и отварить яйцо в красящем отваре. Если вы боитесь, что наклейки во время варки отстанут от яйца, заверните его в капрон.

Ссылка на первоисточник
Интересное о кулинарии
Обсудить

Картина дня

наверх