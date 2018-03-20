Готовимся к Пасхе: как интересно покрасить яйца

Если вы хотите необычно покрасить яйца к Пасхе, смотрите наши уроки: так, вы сможете украсить яйца разными узорами легко и быстро!

Как покрасить яйца на Пасху

Покрасить яйца натуральными красителями можно двумя способами: горячим и холодным. В первом случае, яйца опускаются в готовый раствор и варятся в нем не менее 10 минут. Во втором, яйца отвариваются заранее, охлаждаются, опускаются в раствор и настаиваются в течение нескольких часов: от двух до восьми.

Этап 1. Готовим раствор

Если речь идет о порошке, например, сушеная куркума, ее можно просто развести водой. Если вы собираетесь покрасить яйца овощным отваром, сначала его нужно приготовить. Для этого овощи шинкуются (с лука собирается шелуха, свекла натирается на терку или рубится), заливаются водой так, чтобы она только их покрывала, и нагреваются. Раствор готов, когда вода приобретет глубокий, насыщенный цвет.

Этап 2. Покраска

Перед покраской яиц раствор нужно охладить, чтобы яйца не потрескались от перепада температур, добавить в него уксус в расчете 1 ст.л. на 1 литр, и опустить яйца. Варить их нужно не более 10 минут, а чтобы цвет получился более насыщенным, лучше оставить их в горячем растворе еще минимум на час.

Готовое яичко вынимаем из раствора и кладем на бумажное полотенце или салфетку.

Как сделать узоры с помощью риса

Когда яйцо высохнет, натираем его растительным маслом, чтобы блестело.

1. Смачиваем яйцо в холодной воде

2. Мокрое яйцо обваливаем в рисовых зернах

3. Заворачиваем яйцо в кусочек капрона

4. Закрепляем капрон резинкой и отвариваем яйцо по технологии

Для закрепления узора, оставьте яйцо в отваре еще на несколько часов.

Как сделать узор с помощью ниток

1. Обвязываем яйцо в произвольном порядке натуральными нитками и отвариваем в красящем отваре

2. Когла узор закрепится, снимаем нитки, яйцо высушиваем и натираем растительным маслом

Листья петрушки

1. Листья петрушки смачиваем в воде и приклеиваем к яйцу

2. Обтягиваем яйцо кусочком капрона

3. Закрепляем капрон резинкой и отвариваем яйцо. Чтобы получить красивый аквамариновый цвет (как у яйца на фотографии), яйцо сначала нужно окрасить в растворе куркумы, а затем настоять в отваре краснокочанной капусты.

Можно использовать и другие растения для получения узора. Главное, чтобы они не были ядовитыми и их можно было приклеить к поверхности яйца

Кружево

1. Яйцо обтягиваем кружевом или кусочком тюли

2. Закрепляем кружево резинкой и отвариваем яйцо в красящем отваре.

Наклейки

Для получения четких надписей, узоров и рисунков можно использовать готовые пасхальные наклейки. Яичко перед покраской лучше обезжирить,а потом приклеить наклейки и отварить яйцо в красящем отваре. Если вы боитесь, что наклейки во время варки отстанут от яйца, заверните его в капрон.