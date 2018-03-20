Четыре вкуса

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Торт из зефира и сгущенки

Торт из зефира и сгущенки

Ингредиенты:
  • Шоколадный либо ванильный зефир - 10 штук
  • Вареная сгущенка - 1 банка
  • Юбилейное либо клубничное печенье - 600 грамм
  • Банан - 1 штука

Приготовление:
Взять большую миску (желательно имеющую эмалированное покрытие), толкучку из дерева и размять ней, в миске, зефир. Добавить кзефиру сгущенку и продолжить процесс, пока не получится однородная масса. При помощи подобных инструментов превратить печеньев крошки. Затем, постепенно добавляя печенье, размешивать смесь зефира и сгущенки до образования эластичного комка. Придав емуформу коржа нужной Вам толщины поместить в приготовленную заранее форму. Сверху украшаем банановыми колечками и ставим вхолодильник на пару часиков. Подавать к чаю, порезав на равные по размеру куски.
Приятного аппетита.

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