Новогодний стол – 2021: что должно быть на столе в год Быка?

По восточному календарю наступающий 2021-й — год белого металлического Быка. Это могучее, уверенное в себе, сильное и трудолюбивое животное. Тем, кто сумеет добиться его расположения, белый бык подарит много хорошего после трудного високосного года. Если вы разделяете его ценности, ждите семейного уюта, покоя и умиротворения, достатка (но не того, что «падает с неба», а заслуженного упорным трудом).
Даже если вы не очень верите в восточные приметы, не пренебрегайте советами о том, каким должен быть новогодний стол – 2021. «Правильные» блюда и сервировка, угодные хозяину года, помогут вам настроиться на позитив. А то, о чем думается под Новый год, всегда сбывается.
Новогодний стол для встречи 2021 года: что должно быть в меню?
Чем же угощать быка?
Первое, что приходит в голову: бык любит травку. Встречайте символ года обилием зелени на столе. Украсьте свежей зеленью горячие блюда, нарезки и салаты. Это понравится не только быку: мы и сами к середине зимы начинаем скучать по сочному цвету, вкусу и аромату петрушки, укропа, зеленого салата, шпината, луковых перьев. Эти продукты напомнят о лете, поднимут настроение и немного помогут нашему организму справиться с новогодним изобилием.
Травоядному животному понравятся блюда и из других продуктов растительного происхождения:
- Салаты из свежих овощей.
- Гарниры из запеченных или тушеных овощей.
- Блюда из картошки
- Грибные блюда.
Морепродукты не приедаются никогда. Выберите на нашем сайте интересный рецепт с креветками, кальмарами, селедкой или любой другой рыбой и обязательно приготовьте. Только не переусердствуйте с оригинальностью. Бык — консерватор, он ценит проверенные, традиционные рецепты. А вот слишком смелые эксперименты, экзотика могут ему не понравиться.
Что точно должно присутствовать на новогоднем столе – 2021, так это молочные продукты. Чтобы радушно встретить быка и проститься с уходящей крысой на дружеской ноте, приготовьте сырную тарелку или закуски с сыром. Например, подойдут вот эти простые и быстрые, но очень вкусные канапе. Легкие десерты с творогом, сметаной, взбитыми сливками — отличный способ завершить праздничный ужин.
Что не стоит ставить на праздничный стол?
Здесь тоже все очевидно. Понравится ли быку увидеть на праздничном столе своих соплеменников в жареном, вареном, запеченном или любом другом виде? Вряд ли. Это значит, что от говядины и телятины лучше отказаться. Если праздник без мяса для вас не праздник, в этот вечер готовьте птицу, кролика, свинину, баранину.
Любите заливной говяжий язык? Приготовьте и съешьте его, не дожидаясь новогодней ночи: в это время любое заливное – спорный продукт, ведь желатин получают из говяжьих костей. Хотя можно найти ему растительный заменитель – например, агар-агар.
Как должен выглядеть новогодний стол – 2021?
Интересные факты
- Встречать 2021 год нужно дома, с самыми близкими — символ года не переносит шум и суету. В этот раз дискотека или веселая вечеринка — неподходящий формат для праздничной ночи.
- А вот ненависть животного к красному цвету — миф. Доказано, что быки не различают цвета, а на мулету (плащ матадора) бросаются, реагируя на движение. Но надевать ли красное платье в этот вечер, решать вам.
- В Индии, где корова считается священным животным, тоже есть бои быков. Только они сражаются не с человеком, а друг с другом. И хотя благородные животные никогда не убивают друг друга, официально это развлечение запрещено, а бои проходят нелегально.
- Рожденных в год Быка считают сдержанными и медлительными созерцателями, любящими одиночество. Возможно, поэтому среди них так много людей искусства. В этот год родился Ганс Христиан Андерсен, Винсент Ван Гог, Иоганн Себастьян Бах, Чарли Чаплин, Майя Плисецкая, Дастин Хоффман, Иосиф Кобзон, Сергей Безруков и др.
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