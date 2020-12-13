Новогодний стол – 2021: что должно быть на столе в год Быка?

По восточному календарю наступающий 2021-й — год белого металлического Быка. Это могучее, уверенное в себе, сильное и трудолюбивое животное. Тем, кто сумеет добиться его расположения, белый бык подарит много хорошего после трудного високосного года. Если вы разделяете его ценности, ждите семейного уюта, покоя и умиротворения, достатка (но не того, что «падает с неба», а заслуженного упорным трудом).

Даже если вы не очень верите в восточные приметы, не пренебрегайте советами о том, каким должен быть новогодний стол – 2021. «Правильные» блюда и сервировка, угодные хозяину года, помогут вам настроиться на позитив. А то, о чем думается под Новый год, всегда сбывается.

Новогодний стол для встречи 2021 года: что должно быть в меню?

Чем же угощать быка?

Первое, что приходит в голову: бык любит травку. Встречайте символ года обилием зелени на столе. Украсьте свежей зеленью горячие блюда, нарезки и салаты. Это понравится не только быку: мы и сами к середине зимы начинаем скучать по сочному цвету, вкусу и аромату петрушки, укропа, зеленого салата, шпината, луковых перьев. Эти продукты напомнят о лете, поднимут настроение и немного помогут нашему организму справиться с новогодним изобилием.

Травоядному животному понравятся блюда и из других продуктов растительного происхождения:

Салаты из свежих овощей.

Гарниры из запеченных или тушеных овощей.

Блюда из картошки

Грибные блюда.

Морепродукты не приедаются никогда. Выберите на нашем сайте интересный рецепт с креветками, кальмарами, селедкой или любой другой рыбой и обязательно приготовьте. Только не переусердствуйте с оригинальностью. Бык — консерватор, он ценит проверенные, традиционные рецепты. А вот слишком смелые эксперименты, экзотика могут ему не понравиться.

Что точно должно присутствовать на новогоднем столе – 2021, так это молочные продукты. Чтобы радушно встретить быка и проститься с уходящей крысой на дружеской ноте, приготовьте сырную тарелку или закуски с сыром. Например, подойдут вот эти простые и быстрые, но очень вкусные канапе. Легкие десерты с творогом, сметаной, взбитыми сливками — отличный способ завершить праздничный ужин.

Что не стоит ставить на праздничный стол?

Здесь тоже все очевидно. Понравится ли быку увидеть на праздничном столе своих соплеменников в жареном, вареном, запеченном или любом другом виде? Вряд ли. Это значит, что от говядины и телятины лучше отказаться. Если праздник без мяса для вас не праздник, в этот вечер готовьте птицу, кролика, свинину, баранину.

Любите заливной говяжий язык? Приготовьте и съешьте его, не дожидаясь новогодней ночи: в это время любое заливное – спорный продукт, ведь желатин получают из говяжьих костей. Хотя можно найти ему растительный заменитель – например, агар-агар.

Как должен выглядеть новогодний стол – 2021?

Праздничные блюда должны быть не только вкусными, но и красивыми. Самым оригинальным новогодним оформлением отличаются десерты и салаты. Нет никаких сомнений в том, к какому празднику приготовить салат «Часы» или пирожное «Новогодняя елочка». Вы без труда найдете на нашем сайте фото блюд, оформленных в виде шишки, елки, снеговика, бычка. Нарядная сервировка создаст настроение вам и вашим гостям. Не забывайте, что стихия наступающего года — металл. Посуда, элементы декора на столе могут быть металлическими или металлизированными. Уместные цвета – традиционные для Нового года красный и зеленый, а также очень светлые пастельные в честь белого быка. Можно придумать и сделать вместе с детьми необычные украшения для стола и комнаты из фольги.

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