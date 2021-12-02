Слоеная курица под шубой на Новый год

Ингредиенты
курица отварная - 500 гр.
яйцо - 4 шт.
огурцы соленые - 2-3 шт.
морковь вареная - 2 шт.
свекла вареная - 1 шт.
сыр
майонез
Рецепт приготовления
1. Примерно 500 г отварного куриного мяса нарежьте кубиками.
2. 2-3 средних соленых огурца натрите на крупной терке.
3. Начинаем выкладывать салат слоями.
Первым слоем выложите куриное мясо.
Смажьте щедрым слоем майонеза.
4. Натрите 4 яйца и равномерно распределите над мясом.
Смажьте яйца майонезом.
5. Далее выложите огурцы, старайтесь, чтобы рассол не попадал иначе салат потечет.
Снова нанесите немного майонеза.
6. 2 средние морковки натрите на крупной терке.
Также смажьте майонезом.
7. Следующий слой шубки это свекла, натрите ее на крупной терке.
Тщательно смажьте майонезом.
8. Сверху натрите немного сыра.
У меня плавленый.
Слоеный салат "Курочка под новой шубой" готов.
Отправьте на 1.5-2 часа в холодильник, чтобы он полностью пропитался.
Кушать подано!
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