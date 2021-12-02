Слоеная курица под шубой на Новый год

курица отварная - 500 гр.

яйцо - 4 шт.

огурцы соленые - 2-3 шт.

морковь вареная - 2 шт.

свекла вареная - 1 шт.

сыр

майонез

Рецепт приготовления

1. Примерно 500 г отварного куриного мяса нарежьте кубиками.

2. 2-3 средних соленых огурца натрите на крупной терке.

3. Начинаем выкладывать салат слоями.

Первым слоем выложите куриное мясо.

Смажьте щедрым слоем майонеза.

4. Натрите 4 яйца и равномерно распределите над мясом.

Смажьте яйца майонезом.

5. Далее выложите огурцы, старайтесь, чтобы рассол не попадал иначе салат потечет.

Снова нанесите немного майонеза.

6. 2 средние морковки натрите на крупной терке.

Также смажьте майонезом.

7. Следующий слой шубки это свекла, натрите ее на крупной терке.

Тщательно смажьте майонезом.

8. Сверху натрите немного сыра.

У меня плавленый.

Слоеный салат "Курочка под новой шубой" готов.

Отправьте на 1.5-2 часа в холодильник, чтобы он полностью пропитался.

Кушать подано!