Рецепт вкусного оссобуко в пиве

стейк оссобуко – 1 кг

темное пиво – 0,5 л

курага – 100-150 г

чернослив – 100-150 г

сливочное масло – 15-20 г

мелкий лук – 3-4 шт.

чеснок – 3-4 зубчика

бадьян – 2-3 шт.

розмарин – 2-3 веточки

растительное масло – 2-3 ст.л.

острый перец – 1-2 шт.

соль

черный перец

С двух сторон стейки Оссобуко посолить и поперчить по вкусу

Разогреть в сковородке смесь растительного и сливочного масел

На разогретое масло добавить розмарин и обжарить стейки с двух сторон до золотистой корочки

Обжаренные стейки выложить в жаропрочную посуду для запекания

В эту же посуду добавить лук, чеснок, острый перец, розмарин, бадьян, курагу и чернослив

Залить стейки темным пивом

Накрыть посуду фольгой или крышкой

Готовить в духовке 3-4 часа при температуре 150-160 градусов (или томить на плите те же 3-4 часа на минимальном нагреве)

Подавать с картофельным пюре и овощным салатом

Перед подачей не забудьте полить соусом, в который превратилось пиво и добавить курагу и чернослив, с которыми тушились стейки.

Также можно добавить к стейкам немного гремолаты.



