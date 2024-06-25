Рецепт вкусного оссобуко в пиве

Ингредиенты
стейк оссобуко – 1 кг
темное пиво – 0,5 л
курага – 100-150 г
чернослив – 100-150 г
сливочное масло – 15-20 г
мелкий лук – 3-4 шт.
чеснок – 3-4 зубчика
бадьян – 2-3 шт.
розмарин – 2-3 веточки
растительное масло – 2-3 ст.л.
острый перец – 1-2 шт.
соль
черный перец
Рецепт приготовления
С двух сторон стейки Оссобуко посолить и поперчить по вкусу
Разогреть в сковородке смесь растительного и сливочного масел
На разогретое масло добавить розмарин и обжарить стейки с двух сторон до золотистой корочки
Обжаренные стейки выложить в жаропрочную посуду для запекания
В эту же посуду добавить лук, чеснок, острый перец, розмарин, бадьян, курагу и чернослив
Залить стейки темным пивом
Накрыть посуду фольгой или крышкой
Готовить в духовке 3-4 часа при температуре 150-160 градусов (или томить на плите те же 3-4 часа на минимальном нагреве)
Подавать с картофельным пюре и овощным салатом
Перед подачей не забудьте полить соусом, в который превратилось пиво и добавить курагу и чернослив, с которыми тушились стейки.
Также можно добавить к стейкам немного гремолаты.
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