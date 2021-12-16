Готовим штрудель с мороженым

Ингредиенты
- тесто - 400 г
- груша очищенная / яблоки – 160 г
- изюм - 40 г
- мед - 20 г
- масло сливочное – 80 г
- корица - 10 г
- мороженое - 200 г
- мята - пару листиков для украшения
Рецепт приготовления
- Очистите от кожуры грушу / яблоки, удалите сердцевину
- Нарежьте маленькими кубиками и смешайте с изюмом, медом и корицей
- На противень положите пергамент, лист теста и смажьте его растопленным маслом
- Положите еще один лист сверху и повторяйте, пока не используете все заготовки.
- Положите начинку по длине теста вдоль одной стороны на расстоянии около 2-3 см от края сверните рулет.
- Запекайте штрудель в духовке, предварительно разогретой до 190 градусов, 40-45 минут до образования золотистой корочки
После остывания - нарезать на порции, сверху положить по шарику мороженого
Украсить мятой.
Кушать подано!
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