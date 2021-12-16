Готовим штрудель с мороженым

Рецепт приготовления

- Очистите от кожуры грушу / яблоки, удалите сердцевину

- Нарежьте маленькими кубиками и смешайте с изюмом, медом и корицей

- На противень положите пергамент, лист теста и смажьте его растопленным маслом

- Положите еще один лист сверху и повторяйте, пока не используете все заготовки.

- Положите начинку по длине теста вдоль одной стороны на расстоянии около 2-3 см от края сверните рулет.

- Запекайте штрудель в духовке, предварительно разогретой до 190 градусов, 40-45 минут до образования золотистой корочки

После остывания - нарезать на порции, сверху положить по шарику мороженого

Украсить мятой.

Кушать подано!