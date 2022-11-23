Рецепт яблочного зефира

Ингредиенты
для сиропа:
агар-агар - 7 гр. (3,5 ч.л. ) (сила геля 900)
вода - 80 мл.
сахар - 250 гр.
для взбивания:
яблочное пюре (без сахара) - 125 гр.
белок - 35-40 гр. (белок от 1 яйца)
сахар - 100 гр.
лимонная кислота - 1/3 ч.л.
ванильный сахар - 1 ч.л.
кондитерский пакет с насадкой
для обсыпки сахарная пудра
Рецепт приготовления
Подготовим сироп для варки.
В сотейнике смешать агар-агар, воду комнатной температуры, сахар (250 г).
Для приготовления зефира понадобится яблочное пюре, чтобы его приготовить, яблоки можно запечь или проварить на плите до мягкости и протереть сквозь сито.
В миску для сбивания выложить охлажденное яблочное пюре, добавить сахар (100 г), ванильный сахар, лимонную кислоту и белок. Взбить миксером до пышной плотной массы, до стойких пиков, примерно 5-10 минут.
Затем ставим сотейник на огонь и варим сироп на минимальном огне, до растворения сахара.
С момента закипания варить 5-6 минут.
Готовый сироп должен стекать тянущимися нитями.
Температура сиропа должна быть 110°С.
Готовый сахарный сироп снять с огня.
Снова взбиваем взбитое пюре на небольшой скорости и не переставая взбивать тонкой струйкой вливаем горячий сироп.
Затем увеличиваем скорость до максимальной и взбиваем до крепких пиков, примерно 3-4 минуты.
В кондитерский пакет с насадкой переложить зефирную массу.
Отсадить зефир на пергамент или коврик для выпечки.
Даем зефиру стабилизироваться при комнатной температуре в течении 8 - 12 часов.
Присыпаем зефир сахарной пудрой или смешать сахарную пудру с кукурузный крахмалом (1:1).
Соединяем половинки между собой, излишки пудры стряхиваем.
Вкусный домашний зефир готов!
Зефир прекрасно хранится в закрытом контейнере или пакете.
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