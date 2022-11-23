Рецепт яблочного зефира

Ингредиенты

для сиропа:

агар-агар - 7 гр. (3,5 ч.л. ) (сила геля 900)

вода - 80 мл.

сахар - 250 гр.

для взбивания:

яблочное пюре (без сахара) - 125 гр.

белок - 35-40 гр. (белок от 1 яйца)

сахар - 100 гр.

лимонная кислота - 1/3 ч.л.

ванильный сахар - 1 ч.л.

кондитерский пакет с насадкой

для обсыпки сахарная пудра

Рецепт приготовления

Подготовим сироп для варки.

В сотейнике смешать агар-агар, воду комнатной температуры, сахар (250 г).

Для приготовления зефира понадобится яблочное пюре, чтобы его приготовить, яблоки можно запечь или проварить на плите до мягкости и протереть сквозь сито.

В миску для сбивания выложить охлажденное яблочное пюре, добавить сахар (100 г), ванильный сахар, лимонную кислоту и белок. Взбить миксером до пышной плотной массы, до стойких пиков, примерно 5-10 минут.

Затем ставим сотейник на огонь и варим сироп на минимальном огне, до растворения сахара.

С момента закипания варить 5-6 минут.

Готовый сироп должен стекать тянущимися нитями.

Температура сиропа должна быть 110°С.

Готовый сахарный сироп снять с огня.

Снова взбиваем взбитое пюре на небольшой скорости и не переставая взбивать тонкой струйкой вливаем горячий сироп.

Затем увеличиваем скорость до максимальной и взбиваем до крепких пиков, примерно 3-4 минуты.

В кондитерский пакет с насадкой переложить зефирную массу.

Отсадить зефир на пергамент или коврик для выпечки.

Даем зефиру стабилизироваться при комнатной температуре в течении 8 - 12 часов.

Присыпаем зефир сахарной пудрой или смешать сахарную пудру с кукурузный крахмалом (1:1).

Соединяем половинки между собой, излишки пудры стряхиваем.

Вкусный домашний зефир готов!

Зефир прекрасно хранится в закрытом контейнере или пакете.