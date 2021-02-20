Рулет из индейки

Ингредиенты
филе грудки индейки - 700 г.
творог зернистый - 200 г.
белок яичный сырой - 1 шт.
хмели-сунели
соль
карри
чеснок - 2 зубца.
корень имбиря - 1 см.
зелень укропа 2-3 веточки
Пошаговый рецепт приготовления
Для начала делаем начинку: три чеснока и имбирь на мелкой терке, укроп мелко нарезаем, все растираем со специями, добавляем творог и яичный белок и хорошо перемешиваем. Мясо взбиваем с двух сторон, сверху кладем начинку, скатываем в рулет, заворачиваем в фольгу и отправляем запекаться в разогретую до 210 * духовку на час.
Потом достаем, фольгу разворачиваем, смазываем соком от мяса, добавляем температуру и еще минут 5-10, чтобы он подрумянился. Дайте немного остыть и готово! ;-) Приятного аппетита!
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