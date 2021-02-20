Рулет из индейки

Ингредиенты

филе грудки индейки - 700 г.

творог зернистый - 200 г.

белок яичный сырой - 1 шт.

хмели-сунели

соль

карри

чеснок - 2 зубца.

корень имбиря - 1 см.

зелень укропа 2-3 веточки

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала делаем начинку: три чеснока и имбирь на мелкой терке, укроп мелко нарезаем, все растираем со специями, добавляем творог и яичный белок и хорошо перемешиваем. Мясо взбиваем с двух сторон, сверху кладем начинку, скатываем в рулет, заворачиваем в фольгу и отправляем запекаться в разогретую до 210 * духовку на час.

Потом достаем, фольгу разворачиваем, смазываем соком от мяса, добавляем температуру и еще минут 5-10, чтобы он подрумянился. Дайте немного остыть и готово! ;-) Приятного аппетита!