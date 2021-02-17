Закрытый пирог из песочного теста с рыбой и картофелем

Ингредиенты

тесто:

1. мука 500 гр.

2. сливочное масло 250 гр.

3. Теплая вода 125 мл.

4. разрыхлитель 10 гр.

наполнение:

1. картофель 500 гр.

2. люкс 1 шт.

3. Консервы рыбные 2 шт. (сайра в масле)

4. соль / перец

5. Желток 1 шт. для смазывания торта

6. семена кунжута 2 ч. Л. Для украшения торта

Пошаговый рецепт приготовления

КАК ГОТОВИТЬ?

Приготовление начинки:

Выложите рыбные консервы в миску вместе с жидкостью. Начинка получится сочнее.

Раздавить рыбу вилкой, но не сильно.

Очищаем, промываем картофель и нарезаем мелкими кубиками. Лук мелко нарезать.

Смешайте рыбу, картофель и лук в глубокой миске. Соль / перец по вкусу и размешать. Начинка готова.

Готовим тесто:

Просейте муку в глубокую миску, всыпьте разрыхлитель и перемешайте. Втирать в мучную смесь охлажденное масло и руками натирать его в мелкую крошку. Затем постепенно влейте воду и замесите однородное тесто. Тесто должно быть мягким и не липнуть к рукам. Собираем тесто в комок, заворачиваем в пакет и убираем в холодильник на 30 минут.

Достаньте тесто из холодильника и разделите его на две неравные части. Большую часть раскатываем в круг и перекладываем на противень или, как я, берем форму и распределяем тесто, формируя бортик.

Выложите на тесто всю начинку, разровняйте поверхность.

Если готовить на противне, то на тесто выкладываем начинку, не доходя до краев. Если рыбные консервы не в масле, то рекомендую добавить в начинку 50 г сливочного масла.

Возьмите вторую часть теста и раскатайте ее в тонкий круг. Застелить начинку тестом и защипнуть края.

Делаем дырочку посередине и смазываем корж желтком, чтобы он был румяным. Для красоты посыпать кунжутом.

Отправляем торт в разогретую до 180 градусов духовку на 50-60 минут.

БУДЬТЕ АППЕТИТОМ и БЫТЬ ЗДОРОВЫМ!

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