5 вариантов безумно вкусной овсянки на завтрак

Овсяная каша – лучший выбор для завтрака. Кто-то готовит ее на молоке и добавляет орехи и изюм, другие же предпочитают готовить овсянку на воде и добавлять свежие фрукты. Сегодня мы поделимся с вами 5 необычными, но очень аппетитными рецептами приготовления всеми любимой овсяной каши.

1. С сыром и яйцом

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Ингредиенты (на 1 порцию):

1/2 стакана овсяных хлопьев;

1 яйцо;

1 ст. л. натертого сыра Чеддер;

1 ст. л. нарезанного зеленого лука;

соль и перец (по вкусу).

Приготовление:

1. Приготовьте овсяные хлопья по инструкции, указанной на упаковке.

2. За несколько минут до того, как каша будет готова, поджарьте яйцо так, чтобы желток остался жидким.

3. Посолите овсянку, выложите ее в тарелку, посыпьте сыром, выложите яйцо и посыпьте все это луком.

Приятного аппетита!

2. С кедровыми орешками и фетой

Ингредиенты (на 2 порции):

1 стакан овсяных хлопьев;

1/4 стакана сыра Фета;

2 ст. л. кедровых орешков;

оливковое масло по вкусу;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

1. Приготовьте овсяные хлопья по инструкции, указанной на упаковке, добавьте соль и перец по вкусу.

2. Выложите овсянку на тарелку, добавьте Фету и орешки.

3. Полейте кашу оливковым маслом.

Приятного аппетита!

3. С шампиньонами

Ингредиенты (на 2 порции):

1 стакан овсяных хлопьев;

100 г шампиньонов;

шпинат по вкусу;

лук-шалот по вкусу;

1-2 ч. л. оливкового масла;

оливкового масла; соль и перец по вкусу.

Приготовление:

1. Приготовьте овсяные хлопья по инструкции, указанной на упаковке, добавьте соль и перец по вкусу.

2. Разогрейте оливковое масло в сковороде.

3. Крупно нарежьте шампиньоны.

4. Добавьте в скороду лук-шалот, а через минуту шампиньоны.

5. Добавьте соль и перец по вкусу.

6. Томите овощи в течение 5 минут, а затем добавьте шпинат и томите еще пару минут.

7. Выложите овсяную кашу на тарелку и добавьте овощи.

Приятного аппетита!

4. С цуккини и шпинатом

Ингредиенты (на 1 порцию):

1/2 стакана овсяных хлопьев;

100 г цуккини;

1 горсть шпината;

1/4 луковицы;

2 ч. л. оливкового масла;

соль и перец по вкусу;

миндаль для украшения.

Приготовление:

1. Приготовьте овсяные хлопья по инструкции, указанной на упаковке, добавьте соль и перец по вкусу.

2. Нарежьте лук и цуккини.

3. Разогрейте оливковое масло в сковороде.

4. Обжарьте лук до карамелизации, добавьте цуккини и жарьте 5-10 минут до готовности.

5. Добавьте к овощам шпинат и жарьте все это еще в течение 1-2 минут.

6. Выложите в тарелку овсяную кашу и овощи, добавьте оливковое масло.

7. Украсьте блюдо миндалем.

Приятного аппетита!

5. Со спаржей и яйцом

prnt.sc

Ингредиенты (на 2 порции):

1 стакан овсяных хлопьев;

1 стакан спаржи или спаржевой фасоли;

1/4 стакана сушеных томатов;

2 яйца;

2 ст. л. соевого соуса.

Приготовление:

1. Приготовьте овсяные хлопья по инструкции, указанной на упаковке.

2. Приготовьте яичницу-глазунью.

3. Обжарьте спаржу или спаржевую фасоль, чтобы она стала мягкой.

4. Смешайте спаржу/спаржевую фасоль с овсяной кашей.

5. Выложите кашу на тарелку, сверху положите яичницу, добавьте сушеные томаты и соевый соус.

Приятного аппетита!

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