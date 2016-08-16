5 вариантов безумно вкусной овсянки на завтрак

Овсяная каша – лучший выбор для завтрака. Кто-то готовит ее на молоке и добавляет орехи и изюм, другие же предпочитают готовить овсянку на воде и добавлять свежие фрукты. Сегодня мы поделимся с вами 5 необычными, но очень аппетитными рецептами приготовления всеми любимой овсяной каши.
1. С сыром и яйцом
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Ингредиенты (на 1 порцию):
- 1/2 стакана овсяных хлопьев;
- 1 яйцо;
- 1 ст. л. натертого сыра Чеддер;
- 1 ст. л. нарезанного зеленого лука;
- соль и перец (по вкусу).
Приготовление:
1. Приготовьте овсяные хлопья по инструкции, указанной на упаковке.
2. За несколько минут до того, как каша будет готова, поджарьте яйцо так, чтобы желток остался жидким.
3. Посолите овсянку, выложите ее в тарелку, посыпьте сыром, выложите яйцо и посыпьте все это луком.
Приятного аппетита!
2. С кедровыми орешками и фетой
Ингредиенты (на 2 порции):
- 1 стакан овсяных хлопьев;
- 1/4 стакана сыра Фета;
- 2 ст. л. кедровых орешков;
- оливковое масло по вкусу;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
1. Приготовьте овсяные хлопья по инструкции, указанной на упаковке, добавьте соль и перец по вкусу.
2. Выложите овсянку на тарелку, добавьте Фету и орешки.
3. Полейте кашу оливковым маслом.
Приятного аппетита!
3. С шампиньонами
Ингредиенты (на 2 порции):
- 1 стакан овсяных хлопьев;
- 100 г шампиньонов;
- шпинат по вкусу;
- лук-шалот по вкусу;
- 1-2 ч. л. оливкового масла;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
1. Приготовьте овсяные хлопья по инструкции, указанной на упаковке, добавьте соль и перец по вкусу.
2. Разогрейте оливковое масло в сковороде.
3. Крупно нарежьте шампиньоны.
4. Добавьте в скороду лук-шалот, а через минуту шампиньоны.
5. Добавьте соль и перец по вкусу.
6. Томите овощи в течение 5 минут, а затем добавьте шпинат и томите еще пару минут.
7. Выложите овсяную кашу на тарелку и добавьте овощи.
Приятного аппетита!
4. С цуккини и шпинатом
Ингредиенты (на 1 порцию):
- 1/2 стакана овсяных хлопьев;
- 100 г цуккини;
- 1 горсть шпината;
- 1/4 луковицы;
- 2 ч. л. оливкового масла;
- соль и перец по вкусу;
- миндаль для украшения.
Приготовление:
1. Приготовьте овсяные хлопья по инструкции, указанной на упаковке, добавьте соль и перец по вкусу.
2. Нарежьте лук и цуккини.
3. Разогрейте оливковое масло в сковороде.
4. Обжарьте лук до карамелизации, добавьте цуккини и жарьте 5-10 минут до готовности.
5. Добавьте к овощам шпинат и жарьте все это еще в течение 1-2 минут.
6. Выложите в тарелку овсяную кашу и овощи, добавьте оливковое масло.
7. Украсьте блюдо миндалем.
Приятного аппетита!
5. Со спаржей и яйцом
prnt.sc
Ингредиенты (на 2 порции):
- 1 стакан овсяных хлопьев;
- 1 стакан спаржи или спаржевой фасоли;
- 1/4 стакана сушеных томатов;
- 2 яйца;
- 2 ст. л. соевого соуса.
Приготовление:
1. Приготовьте овсяные хлопья по инструкции, указанной на упаковке.
2. Приготовьте яичницу-глазунью.
3. Обжарьте спаржу или спаржевую фасоль, чтобы она стала мягкой.
4. Смешайте спаржу/спаржевую фасоль с овсяной кашей.
5. Выложите кашу на тарелку, сверху положите яичницу, добавьте сушеные томаты и соевый соус.
Приятного аппетита!
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