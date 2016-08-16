Помидоры и картофель фаршированные селедкой

Картофель и помидоры фаршированные селедко - блюдо пестрое, красивое, вкусное а главное сытное и полезное. Горчичная подливка придает картофелю и помидорам фаршированным селедкой сладковато-кислый вкус.
Набор продуктов как всегда “несложный”, приготовить - особого труда не составит.
* Филе селедки (лучше слабосолёную) 200-300 грамм,
1 среднюю луковицу,
картофель - 8-9 клубней среднего размера,
помидоры среднего размера 8-9 штук,
по среднему пучку петрушки и укропа,
1 столовую ложка горчицы,
1-2 сладкого болгарского перца,
листья салата для украшения помидоров и картошки фаршированных селедкой.
Для горчичной подливки:
горчица грамм 50,
лимонный сок грамм 20 (выжать с одного среднего лимона),
1 столовую ложку сахара,
масло растительное 2-3 столовые ложки,
1 желток.
* Приготовление блюда:
Филе селедки мелко накрошить, репчатый лук и зелень измельчить. Смешать селедку, лук, зелень и + горчицу. Почистить картофель, придав ему форму бочонка: отварить, удалить внутреннюю часть, сделать пустые “картофельные бочонки”. У помидоров срезать верхнюю часть и частично удалить мякоть и семена. Нафаршировать картофель и помидоры фаршем из рубленной селедки, зелени и лука.
Готовим горчичную подливку
Взбить желток с лимонным соком до образования белой пены.Вы должны быть уверенны в “чистоте” этого куриного яйца. Подливка не обрабатывается термически, будьте осторожны! Постоянно взбивая, тонкой струйкой влить растительное масло и продолжать взбивать до образования однородной массы. Добавить сахар и горчицу, перемешать. Выложить картофель и помидоры фаршированные селедкой, на тарелку, полить горчичной подливкой, украсить ломтиками сладкого перца, и листьями салата по своему вкусу.
Будет очень вкусно! Приятного аппетита!
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