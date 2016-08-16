Четыре вкуса

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Помидоры и картофель фаршированные селедкой

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Картофель и помидоры фаршированные селедко - блюдо пестрое, красивое, вкусное а главное сытное и полезное. Горчичная подливка придает картофелю и помидорам фаршированным селедкой сладковато-кислый вкус.

Набор продуктов как всегда “несложный”,  приготовить - особого труда не составит.

* Филе селедки (лучше слабосолёную) 200-300 грамм,

1 среднюю луковицу,

картофель -  8-9 клубней среднего размера,

помидоры среднего размера 8-9 штук,

по среднему пучку петрушки и укропа,

1 столовую ложка  горчицы,

1-2 сладкого болгарского  перца,

листья салата для украшения  помидоров и картошки фаршированных селедкой.


Для горчичной подливки: 

горчица грамм 50,

лимонный сок грамм 20 (выжать с одного среднего  лимона), 

1 столовую ложку сахара, 

масло растительное 2-3 столовые ложки, 

1 желток.


* Приготовление блюда:


Филе селедки мелко накрошить,  репчатый лук и зелень измельчить. Смешать селедку, лук,  зелень и +  горчицу.  Почистить картофель, придав ему форму бочонка: отварить, удалить внутреннюю часть,  сделать пустые  “картофельные бочонки”.  У помидоров срезать верхнюю часть и частично удалить мякоть и семена. Нафаршировать картофель и помидоры фаршем из рубленной селедки,  зелени и лука.

Готовим горчичную подливку

Взбить желток с лимонным соком до образования белой пены.

  Вы должны быть уверенны в “чистоте” этого куриного яйца.  Подливка не обрабатывается термически,  будьте осторожны!   Постоянно взбивая, тонкой струйкой влить растительное масло и продолжать взбивать до образования однородной массы.  Добавить сахар и горчицу, перемешать.  Выложить картофель и помидоры фаршированные селедкой, на тарелку, полить горчичной подливкой, украсить ломтиками сладкого перца, и листьями салата  по своему вкусу. 

Будет  очень вкусно! Приятного аппетита!

 

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