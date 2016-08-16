Скороспелый яблочный пирог по-немецки: покоряет простотой и необыкновенным вкусом!

Апфелькухен переводится с немецкого не иначе как «яблочный пирог». Рецепт этой выпечки предельно прост, но вкус покоряет мгновенно! Попробовав его, ты уже не захочешь печь банальную шарлотку: сочный, нежный и такой ароматный…



Яблочный пирог по рецепту осилит даже новичок на кухне. Десерт получится с первого раза!

ИНГРЕДИЕНТЫ 250 г сливочного масла

20 г ванильного сахара

350 г муки

250 г сахара

пакетик разрыхлителя (15 г)

5 яиц

1 кг яблок

0,5 ч. л. корицы

щепотка соли

сахарная пудра для посыпки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ Положи в миску сливочное масло, насыпь сахар, ванильный сахар и влей яйца . Взбей до однородности, посоли. Смешай просеянную муку и разрыхлитель. Добавляя понемногу муку к масляной смеси, вымеси тесто (должна получиться масса кремообразной консистенции). Яблоки вымой , очисти от сердцевины, нарежь дольками, посыпь корицей и добавь в тесто. Тщательно перемешай. Форму для выпечки выстели пекарской бумагой. Выложи тесто с яблоками в форму. Прогрей духовку до 200 градусов, помести туда будущий пирог и выпекай 40–45 минут до золотисто-коричневого цвета.

Подавай пирог, посыпав сахарной пудрой. Удобно для этого использовать мелкое ситечко. Если любишь экспериментировать, попробуй приготовить такой пирог с другими фруктовыми начинками: сливой, персиками, абрикосами… Особенно вкусно получается, если в тесто добавить немного грецких орехов.

Источник