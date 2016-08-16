Четыре вкуса

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Скороспелый яблочный пирог по-немецки: покоряет простотой и необыкновенным вкусом!

Апфелькухен переводится с немецкого не иначе как «яблочный пирог». Рецепт этой выпечки предельно прост, но вкус покоряет мгновенно! Попробовав его, ты уже не захочешь печь банальную шарлотку: сочный, нежный и такой ароматный…
заливной пирог с яблоками

Яблочный пирог по рецепту осилит даже новичок на кухне. Десерт получится с первого раза!

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 250 г сливочного масла
  • 20 г ванильного сахара
  • 350 г муки
  • 250 г сахара
  • пакетик разрыхлителя (15 г)
  • 5 яиц
  • 1 кг яблок
  • 0,5 ч. л. корицы
  • щепотка соли
  • сахарная пудра для посыпки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Положи в миску сливочное масло, насыпь сахар, ванильный сахар и влейяйца. Взбей до однородности, посоли. Смешай просеянную муку и разрыхлитель. Добавляя понемногу муку к масляной смеси, вымеси тесто (должна получиться масса кремообразной консистенции).
  2. Яблоки вымой, очисти от сердцевины, нарежь дольками, посыпь корицей и добавь в тесто. Тщательно перемешай.
  3. Форму для выпечки выстели пекарской бумагой.
  4. Выложи тесто с яблоками в форму.
  5. Прогрей духовку до 200 градусов, помести туда будущий пирог и выпекай 40–45 минут до золотисто-коричневого цвета.

Подавай пирог, посыпав сахарной пудрой. Удобно для этого использовать мелкое ситечко. Если любишь экспериментировать, попробуй приготовить такой пирог с другими фруктовыми начинками: сливой, персиками, абрикосами… Особенно вкусно получается, если в тесто добавить немного грецких орехов.

 

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