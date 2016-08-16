Скороспелый яблочный пирог по-немецки: покоряет простотой и необыкновенным вкусом!

Апфелькухен переводится с немецкого не иначе как «яблочный пирог». Рецепт этой выпечки предельно прост, но вкус покоряет мгновенно! Попробовав его, ты уже не захочешь печь банальную шарлотку: сочный, нежный и такой ароматный…
Яблочный пирог по рецепту осилит даже новичок на кухне. Десерт получится с первого раза!
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 250 г сливочного масла
- 20 г ванильного сахара
- 350 г муки
- 250 г сахара
- пакетик разрыхлителя (15 г)
- 5 яиц
- 1 кг яблок
- 0,5 ч. л. корицы
- щепотка соли
- сахарная пудра для посыпки
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Положи в миску сливочное масло, насыпь сахар, ванильный сахар и влейяйца. Взбей до однородности, посоли. Смешай просеянную муку и разрыхлитель. Добавляя понемногу муку к масляной смеси, вымеси тесто (должна получиться масса кремообразной консистенции).
- Яблоки вымой, очисти от сердцевины, нарежь дольками, посыпь корицей и добавь в тесто. Тщательно перемешай.
- Форму для выпечки выстели пекарской бумагой.
- Выложи тесто с яблоками в форму.
- Прогрей духовку до 200 градусов, помести туда будущий пирог и выпекай 40–45 минут до золотисто-коричневого цвета.
Подавай пирог, посыпав сахарной пудрой. Удобно для этого использовать мелкое ситечко. Если любишь экспериментировать, попробуй приготовить такой пирог с другими фруктовыми начинками: сливой, персиками, абрикосами… Особенно вкусно получается, если в тесто добавить немного грецких орехов.
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