Цукини с креветками: вкусная закуска

цукини - 2 шт.

креветки 30\40 - 0.4 кг.

сметана - 200 гр.

сыр - 80 гр.

чеснок - 1 зуб.

соль

перец

зелень

лимон

лавровый лист - 1 шт.

душистый перец - 5-7 гр.

стебли укропа - пучок

вода - 1.5 л.

Рецепт приготовления

Шаг 1 – разморозка креветок

В кипяток добавить душистый перец, лаврушку, стебли укропа и варить рассол пять минут. В рассол высыпать креветки, разморозить.

Шаг 2 – делаем соус

К сметане добавить натертый на мелкой терке сыр, потертый на мелкой терке чеснок, подсолить по вкусу, перемешать.

Шаг 3 – подготовим кабачок

Кабачок помыть, при необходимости (если шкура толстая) почистить, порезать на кружки толщиной в 1 см.. Уложить лист, застеленный бумагой для выпечки и смазанный небольшим количеством растительного масла. Посолить и поперчить по вкусу.

Шаг 4 – собираем закуску

На каждый кружок кабачка положить очищенную креветку и покрыть сметано-сырной массой.

Выпекать в духовке, разогретой до 180С 20 минут.

Шаг 5 – сервировка

Подать на листе пергамента украсив зеленью и дольками лимона. Пергамент предварительно немного помять.