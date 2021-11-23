Цукини с креветками: вкусная закуска

Ингредиенты
цукини - 2 шт.
креветки 30\40 - 0.4 кг.
сметана - 200 гр.
сыр - 80 гр.
чеснок - 1 зуб.
соль
перец
зелень
лимон
лавровый лист - 1 шт.
душистый перец - 5-7 гр.
стебли укропа - пучок
вода - 1.5 л.
Рецепт приготовления
Шаг 1 – разморозка креветок
В кипяток добавить душистый перец, лаврушку, стебли укропа и варить рассол пять минут. В рассол высыпать креветки, разморозить.
Шаг 2 – делаем соус
К сметане добавить натертый на мелкой терке сыр, потертый на мелкой терке чеснок, подсолить по вкусу, перемешать.
Шаг 3 – подготовим кабачок
Кабачок помыть, при необходимости (если шкура толстая) почистить, порезать на кружки толщиной в 1 см.. Уложить лист, застеленный бумагой для выпечки и смазанный небольшим количеством растительного масла. Посолить и поперчить по вкусу.
Шаг 4 – собираем закуску
На каждый кружок кабачка положить очищенную креветку и покрыть сметано-сырной массой.
Выпекать в духовке, разогретой до 180С 20 минут.
Шаг 5 – сервировка
Подать на листе пергамента украсив зеленью и дольками лимона. Пергамент предварительно немного помять.
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