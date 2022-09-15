Рецепт вкусного завтрака из лаваша

Рецепт приготовления

Быстрый завтрак в лаваше. Не то, чтобы прям было что-то сверх оригинальное в плане вкуса, но делается просто, так что чего б и нет?) Так сказать, для разнообразия утренних трапез вполне сгодится))

Включили сковородку разогреваться на среднем огне, налили чуток маслица, кусочек сливочного добавили. И в это время в мисочке разбили яйцо, посолили, добавили кунжута и перемешали.

На разогретую сковородку вылили яйцо, быстренько как получится распределили по всей поверхности сковородки (если не получится сделать равномерно - ничего страшного, это не сильно критично). Сразу же на яйцо выкладываем лаваш. В центр складываем ветчину, сыр и тут же сгибаем края лаваша, чтобы получился конвертик. Обжариваем с двух сторон до золотистого цвета.

Начинки можно добавлять гораздо больше. А еще будет очень вкусненько, если к этому прибавить помидорку и зелень.

Кушать подано!