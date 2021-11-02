Четыре вкуса

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Салат с морковью по-корейски и курицей

Фото к рецепту: Салат с курицей и морковью по корейски

Ингредиенты

  • куриная грудка - 2 шт.
  • лук - 1 шт.
  • шампиньоны - 100 гр.
  • яйца - 4 шт.
  • морковь по корейски - 200 гр.
  • сыр - 200 гр.
  • майонез
  • соль
  • перец
  • масло растительное для жарки

Рецепт приготовления

Курицу режем на пласты потоньше и обжариваем

Лук режем полукольцами, грибы тонкими слайсами.

Обжариваем

Куриную грудку режем маленькими брусками

Яйца режем кубиком

Сыр трем на крупной терке

В глубокую миски выкладываем все ингредиенты добавляем морковь по корейски и майонез.

Перемешиваем.

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