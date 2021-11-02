Салат с морковью по-корейски и курицей

Рецепт приготовления

Курицу режем на пласты потоньше и обжариваем

Лук режем полукольцами, грибы тонкими слайсами.

Обжариваем

Куриную грудку режем маленькими брусками

Яйца режем кубиком

Сыр трем на крупной терке

В глубокую миски выкладываем все ингредиенты добавляем морковь по корейски и майонез.

Перемешиваем.