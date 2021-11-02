Салат с морковью по-корейски и курицей

Ингредиенты
- куриная грудка - 2 шт.
- лук - 1 шт.
- шампиньоны - 100 гр.
- яйца - 4 шт.
- морковь по корейски - 200 гр.
- сыр - 200 гр.
- майонез
- соль
- перец
- масло растительное для жарки
Рецепт приготовления
Курицу режем на пласты потоньше и обжариваем
Лук режем полукольцами, грибы тонкими слайсами.
Обжариваем
Куриную грудку режем маленькими брусками
Яйца режем кубиком
Сыр трем на крупной терке
В глубокую миски выкладываем все ингредиенты добавляем морковь по корейски и майонез.
Перемешиваем.
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