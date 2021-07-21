Четыре вкуса

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Помидоры с луком в желатине на зиму

Фото к рецепту: Помидоры с луком в желатине на зиму

Ингредиенты

  • лук - 2 шт.
  • лист лавровый
  • перец горошком - 15 шт.
  • сахар - 3.5 ст.л.
  • соль - 1.5 ст.л.
  • уксус - 70%1 столовая ложка
  • желатин на - 1 литр 1.5 ч.л.
  • если на - 05. то 1 ч.л.

Рецепт приготовления

Для начала поставьте вскипятить воду.

Все положите в баночки слоями

Теперь в каждую банку нужно положить сухой желатин.

В кипящую воду положите лавровый лист и перец.

Добавьте сахар и соль.

Рассол кипятите 5 минут и добавьте уксус.

Рассол разлейте по банкам.

Поставьте стерилизоваться.

Вода до плечиков.

Прокипятите 20 минут.

Закройте плотно.

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