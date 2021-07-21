Помидоры с луком в желатине на зиму

Рецепт приготовления

Для начала поставьте вскипятить воду.

Пока вода кипит нарежьте помидоры и лук.

Все положите в баночки слоями

Теперь в каждую банку нужно положить сухой желатин.

В кипящую воду положите лавровый лист и перец.

Добавьте сахар и соль.

Рассол кипятите 5 минут и добавьте уксус.

Рассол разлейте по банкам.

Поставьте стерилизоваться.

Вода до плечиков.

Прокипятите 20 минут.

Закройте плотно.