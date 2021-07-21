Помидоры с луком в желатине на зиму

Ингредиенты
- лук - 2 шт.
- лист лавровый
- перец горошком - 15 шт.
- сахар - 3.5 ст.л.
- соль - 1.5 ст.л.
- уксус - 70%1 столовая ложка
- желатин на - 1 литр 1.5 ч.л.
- если на - 05. то 1 ч.л.
Рецепт приготовления
Для начала поставьте вскипятить воду.
Пока вода кипит нарежьте помидоры и лук.
Все положите в баночки слоями
Теперь в каждую банку нужно положить сухой желатин.
В кипящую воду положите лавровый лист и перец.
Добавьте сахар и соль.
Рассол кипятите 5 минут и добавьте уксус.
Рассол разлейте по банкам.
Поставьте стерилизоваться.
Вода до плечиков.
Прокипятите 20 минут.
Закройте плотно.
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