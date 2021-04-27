Четыре вкуса

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Очень нежный пирог из лаваша

Фото к рецепту: Очень нежный пирог из лаваша, вкусная начинка!

Ингредиенты

  • 2 шт. тонкий армянский лаваш
  • 1 пучок лук зеленый
  • 3 шт. плавленый сырок
  • 10 шт. яйца
  • 150 гр. майонез
  • 5 зубчиков чеснок
  • 2 ст.л. сливочное масло для смазывания формы
  • 300 мл. кефир
  • 150 гр. сыр российский

Пошаговый рецепт приготовления

Отварите яйца, включите нагреться духовку на 200 градусов.

Займемся начинкой. Яйца натрите на тёрке, лук нарежьте мелко, плавленые сырки слегка подморозьте и натрите также на тёрке. На раскрытый лаваш слоями положите ингредиенты, предварительно смазав майонезом с чесноком. Закрутите в рулет. Форму смазываем масло, кладем два рулета, слегка приминаем.

Все это заливаем кефиром с сыром. И выпекаем до корочки.

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