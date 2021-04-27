Очень нежный пирог из лаваша

Ингредиенты
- 2 шт. тонкий армянский лаваш
- 1 пучок лук зеленый
- 3 шт. плавленый сырок
- 10 шт. яйца
- 150 гр. майонез
- 5 зубчиков чеснок
- 2 ст.л. сливочное масло для смазывания формы
- 300 мл. кефир
- 150 гр. сыр российский
Пошаговый рецепт приготовления
Отварите яйца, включите нагреться духовку на 200 градусов.
Займемся начинкой. Яйца натрите на тёрке, лук нарежьте мелко, плавленые сырки слегка подморозьте и натрите также на тёрке. На раскрытый лаваш слоями положите ингредиенты, предварительно смазав майонезом с чесноком. Закрутите в рулет. Форму смазываем масло, кладем два рулета, слегка приминаем.
Все это заливаем кефиром с сыром. И выпекаем до корочки.
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