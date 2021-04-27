Очень нежный пирог из лаваша

Пошаговый рецепт приготовления

Отварите яйца, включите нагреться духовку на 200 градусов.

Займемся начинкой. Яйца натрите на тёрке, лук нарежьте мелко, плавленые сырки слегка подморозьте и натрите также на тёрке. На раскрытый лаваш слоями положите ингредиенты, предварительно смазав майонезом с чесноком. Закрутите в рулет. Форму смазываем масло, кладем два рулета, слегка приминаем.

Все это заливаем кефиром с сыром. И выпекаем до корочки.