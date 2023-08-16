Готовим ахобланко

Ингредиенты
миндаль – 50-60 гр.
сухари пшеничные – 30-40 гр.
оливковое масло – 30-40 мл.
лимонный сок (винный уксус) – 15-20 мл.
вода – 150-250 мл.
чеснок – 0,5-1 зубчик
соль
лед (по желанию)
виноград
дыня (по желанию)
ароматное (оливковое) масло
Рецепт приготовления
Если вместо панировочных сухарей используются кусковые сухари, то их нужно предварительно замочить в воде
Добавить в блендер миндаль (очищенный), чеснок, лимонный сок, сухари и оливковое масло – перебить в сырую крошку
Добавить в блендер соль и немного воды (или льда) – добавляя по чуть-чуть воду или лед, измельчить содержимое блендера до кремообразного состояния
Если есть время, отправить суп в холодильник на несколько часов, чтобы он хорошо охладился.
Если времени нет, то сразу перелить в порционную тарелку
Виноград очистить от шкурки и косточек, а затем разрезать пополам
Дыню очистить от кожуры и нарезать кубиком (по размеру винограда)
Несколько зерен миндаля (неочищенного) порубить ножом
Выложить поверх супа немного винограда и дыни
Украсить суп рубленным миндалем и несколькими каплями ароматного (оливкового) масла
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