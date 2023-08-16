Готовим ахобланко

миндаль – 50-60 гр.

сухари пшеничные – 30-40 гр.

оливковое масло – 30-40 мл.

лимонный сок (винный уксус) – 15-20 мл.

вода – 150-250 мл.

чеснок – 0,5-1 зубчик

соль

лед (по желанию)

виноград

дыня (по желанию)

ароматное (оливковое) масло

Если вместо панировочных сухарей используются кусковые сухари, то их нужно предварительно замочить в воде

Добавить в блендер миндаль (очищенный), чеснок, лимонный сок, сухари и оливковое масло – перебить в сырую крошку

Добавить в блендер соль и немного воды (или льда) – добавляя по чуть-чуть воду или лед, измельчить содержимое блендера до кремообразного состояния

Если есть время, отправить суп в холодильник на несколько часов, чтобы он хорошо охладился.

Если времени нет, то сразу перелить в порционную тарелку

Виноград очистить от шкурки и косточек, а затем разрезать пополам

Дыню очистить от кожуры и нарезать кубиком (по размеру винограда)

Несколько зерен миндаля (неочищенного) порубить ножом

Выложить поверх супа немного винограда и дыни

Украсить суп рубленным миндалем и несколькими каплями ароматного (оливкового) масла